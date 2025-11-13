Επεκτείνεται η συνεργασία Snappi και Vodafone CU

Μετά την αρχική προσφορά των 15€ για κάθε νέο Snappi λογαριασμό, πλέον οι συνδρομητές Vodafone CU που θα ανανεώνουν το χρηματικό τους υπόλοιπο στο CU νούμερό χρησιμοποιώντας τη Snappi θα παίρνουν πίσω 2€.

Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την ΕΚΤ, επεκτείνει την συνεργασία της με το Vodafone CU.

Μετά την αρχική προσφορά των 15€ για κάθε νέο Snappi λογαριασμό, πλέον οι συνδρομητές Vodafone CU που θα ανανεώνουν το χρηματικό τους υπόλοιπο στο CU νούμερό χρησιμοποιώντας τη Snappi θα παίρνουν πίσω 2€.

H συνεργασία Snappi και Vodafone CU κάνει την καθημερινότητά των Vodafone CU συνδρομητών εύκολη, γρήγορη και 100% ψηφιακή χαρίζοντάς τους 15€ δώρο στον νέο Snappi λογαριασμό τους και 2€ πίσω σε κάθε ανανέωση υπολοίπου. Έτσι, μπορούν να ζουν κάθε στιγμή στο φουλ, χωρίς κρυφές χρεώσεις, πραγματοποιώντας τις συναλλαγές τους εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια, με ένα απλό snap.

Ο Κώστας Ξηραδάκης, Chief Commercial Officer της Snappi δήλωσε σχετικά: «Η επέκταση της συνεργασίας μας με το Vodafone CU αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τον στόχο μας: να προσφέρουμε πραγματική αξία στους χρήστες μας μέσα από απλές, άμεσες και ασφαλείς ψηφιακές εμπειρίες. Με το νέο cashback των 2€ σε κάθε ανανέωση υπολοίπου, ενισχύουμε την καθημερινότητα των CU συνδρομητών, κάνοντάς την πιο συμφέρουσα. Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καθημερινών συναλλαγών που ανταμείβει τον χρήστη και επαναπροσδιορίζει την τραπεζική εμπειρία στην Ελλάδα».