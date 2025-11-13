Tencent: Αύξηση 15% στα τριμηνιαία έσοδα λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης

Συνεχίζει να δίνει ώθηση στις επιδόσεις των τεχνολογικών κολοσσών ο κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης, με την Tencent να μην αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα.

Συγκεκριμένα, ο κινεζικός γίγαντας ανακοίνωσε αύξηση 15% στο τρίτο τρίμηνο του 2025, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να ενισχύει την απόδοση της εταιρείας στη στοχευμένη διαφήμιση και το gaming.

Ειδικότερα, τα έσοδα έφτασαν τα 192,9 δισ. κινεζικά γιουάν (27,12 δισ. δολ.), ξεπερνώντας τα 189,2 δισ. κινεζικά γιουάν που ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Επίσης, τα λειτουργικά κέρδη ήταν 63,6 δισ. γιουάν, έναντι 58,01 δισ. γιουάν που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η Tencent αύξησε τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες νωρίτερα φέτος, καθώς ενίσχυσε την Τεχνητή Νοημοσύνη και έθεσε στο επίκεντρο την ευρωπαϊκή επέκταση των υπηρεσιών cloud computing, οι οποίες θα ανταγωνιστούν τους ηγέτες της αγοράς, Amazon Web Services, Google Cloud και Microsoft Azure.

Διαθέτει το δικό της βασικό μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα που ονομάζεται Hunyuan, ωστόσο χρησιμοποιεί επίσης το DeepSeek σε ορισμένα προϊόντα.

Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε σήμερα με κέρδη 0,27% στο Τόκιο, ενώ από την αρχή του έτους έχει ενισχυθεί κατά 56,7%.