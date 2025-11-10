«Πρασίνισε» το ταμπλό του ΧΑ - Ξανά πάνω από τις 2.000 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης έκανε δυναμικό come-back. «Άλμα» της Aktor στον FTSE Large Cap, κέρδη 2,3% για τον τραπεζικό δείκτη.

Με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, και με τους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι να ενισχύονται άνω του 1%, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών έκανε δυναμικό come-back τη Δευτέρα.

Προερχόμενος από δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις και από μια εβδομάδα με αρνητικό πρόσημο, έκλεισε σήμερα με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τις 3 Σεπτεμβρίου και επέστρεψε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, αν και δεν κατάφερε να διαφύγει από τη ζώνη συσσώρευσης στην οποία κινείται τις τελευταίες εβδομάδες.

Απολύτως ενδεικτική η τελική εικόνα με αναλογία ανοδικών/ καθοδικών μετοχών στο 2,9:1, καθώς 83 τίτλοι έκλεισαν ενισχυμένοι, έναντι 29 που υποχώρησαν και 38 που διατηρήθηκαν αμετάβλητοι. Μάλιστα, υπήρξαν στιγμές στη διάρκεια της συνεδρίασης κατά τις οποίες το σύνολο των μετοχών του FTSE Large Cap διαπραγματευόταν με θετικό πρόσημο.

Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων ξεχώρισε η εκτίναξη της Aktor, τα αλλεπάλληλα υψηλά των ΔΕΗ και Viohalco, οι αυξημένες πωλήσεις που ανακοίνωσε η Jumbo για το δεκάμηνο, το περιθώριο ανόδου 46% που «βλέπουν» για τη Metlen οι αναλυτές της BofA και, φυσικά, η περίπτωση της ΕΧΑΕ. Ως προς την τελευταία, η Euronext χαμήλωσε τον πήχη στο 50% +1 μετοχή και απομένει πλέον μία εβδομάδα έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, την ερχόμενη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου. Ο τίτλος κινήθηκε μόνιμα πτωτικά, μεταξύ €6,30 και €6,22, ενώ από το ταμπλό πέρασε και ένα μεγάλο πακέτο 1,39 εκατ. τεμαχίων αξίας 8,74 εκατ. ευρώ.

Η Fast Finance σχολίαζε σήμερα ότι «μπροστά μας έχουμε αρκετά νέα που θα μπορούσαν να συνεχίσουν να δίνουν καύσιμα στην αγορά, ενώ οι προβλέψεις για τα μελλοντικά αποτελέσματα είναι θετικές». Ως προς την τεχνική εικόνα, σημείωνε με αφορμή τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας ότι «δεν φαίνεται πως είμαστε σε κινητήριο κύμα στην αγορά, βλέπουμε απλώς μία διόρθωση απαραίτητη και αναγκαία για τη συνέχεια».

Οι συναλλαγές της Δευτέρας έκλεισαν για τον Γενικό Δείκτη στις 2.015,51 μονάδες με κέρδη 1,44%. Κινούμενος ανοδικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο ΓΔ έφτασε να ενισχύεται έως τις 2.022 μονάδες.

Έντονα ανοδικά και ο τραπεζικός δείκτης, που έκλεισε με κέρδη 2,30% στις 2.254,78 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του σε θετικό έδαφος.

Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε σε 253,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €55,32 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων, εκτός του πακέτου στην ΕΧΑΕ, ξεχώρισε επίσης ένα πακέτο 4,03 εκατ. τεμαχίων στη Eurobank, αξίας 13,32 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, ο τίτλος της Aktor βρέθηκε σε νέα υψηλά με «άλμα» 6,56% στα 9,10 ευρώ, ενώ σημαντικά ενισχυμένες ακολούθησαν οι μετοχές των Optima (+4,53%) και Τρ. Κύπρου (+3,93%) στα €8,08 και €7,94 αντίστοιχα. Στο +3,47% και τα €3,33 έκλεισε η Eurobank, νέο υψηλό για τη Viohalco που ενισχύθηκε 3,26% στα €9,49, κέρδη 2,75% για την Τρ. Πειραιώς στα €6,80, ενώ νέο υψηλό «έγραψε» και η ΔΕΗ με άνοδο 1,92% στα €16,44.

Ενισχυμένες σε ποσοστό άνω του 1% ακολούθησαν οι μετοχές των Lamda Development (+1,81%), Τιτάν (+1,63%), Motor Oil (+1,35%), ΕΤΕ (+1,28%), Jumbo (+1,22%) και Alpha Bank (+1,02%). Σε θετικό έδαφος το κλείσιμο και για τους τίτλους των ΕΥΔΑΠ (+0,89%), ΔΑΑ (+0,86%), ΟΤΕ (+0,49%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,43%), Coca-Cola HBC (+0,40%), Σαράντης (+0,32%) και ΟΠΑΠ (+0,06%). Αμετάβλητος ο τίτλος της Aegean στα €13,40.

Σε αρνητικό έδαφος, με ήπιες απώλειες ολοκλήρωσαν οι μετοχές των ElvalHalcor (-0,78%), Metlen(-0,52%), Cenergy (-0,40%) και Helleniq Energy (-0,25%).