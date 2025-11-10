Σταθερή πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα παρέχουν οι ΚΟΜΥ ετησίως σε 500.000 πολίτες

Μια νέα υπηρεσία προστίθεται στο ΕΣΥ, με την επέκταση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).

Μια νέα υπηρεσία προστίθεται στο ΕΣΥ, με την επέκταση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), ώστε να προσφέρουν συστηματικά πανελλαδική κάλυψη για όλες τις ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε 500.000 κατοίκους της επικράτειας ετησίως.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, οι ΚΟΜΥ αποτελούν μια από τις πλέον επιδραστικές δράσεις του υπουργείου Υγείας, καθώς φέρνουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται, σε απομακρυσμένες ή ακριτικές περιοχές, στα νησιά ή έχει πρόβλημα μετακίνησης (όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία ή οι κατάκοιτοι) και η χρηματοδότηση τους σε ετήσια βάση έχει διασφαλιστεί από την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.

Όπως επισημαίνει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στην πιλοτική του εφαρμογή το πρόγραμμα κάλυψε τις ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες 5.000 κατοίκων, με τις ΚΟΜΥ να επισκέπτονται 175 σημεία της επικράτειας. Μόνο μέσα στον Νοέμβριο πρόκειται να επισκεφθούν 900 σημεία και στην πλήρη πανελλαδική της επέκταση η νέα αυτή μόνιμη, δωρεάν υπηρεσία του ΕΣΥ θα απασχολεί 900 άτομα προσωπικό (με κάθε κινητή ομάδα να διαθέτει τουλάχιστον ιατρό, νοσηλευτή, βοηθό νοσηλευτή και οδηγό) και θα δραστηριοποιούνται πανελλαδικά 180 κλιμάκια, ενώ το υγειονομικό προσωπικό των ΚΟΜΥ πρόκειται να ενισχυθεί με 50 επιπλέον γιατρούς –αποκλειστικά για τις Κινητές Ομάδες.

Παράλληλα, το δίκτυο των ΚΟΜΥ συνεργάζεται με τα κατά τόπους κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, μέσω των 35 διαθέσιμων σταθμών τηλεϊατρικής που έχουν εγκατασταθεί στο ΕΣΥ, παρέχοντας στους πολίτες την διασύνδεση με την απαιτούμενη ιατρική ειδικότητα.

Οι ΚΟΜΥ θα επισκέπτονται τις περιοχές σε μηνιαία βάση και το πρόγραμμα θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (που άλλωστε αποτελεί την «ψυχή» των ΚΟΜΥ) και του υπουργείου Υγείας ενώ θα χαρακτηρίζεται και από την ικανότητα της δυναμικής του ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών. Οι πολίτες που έχουν ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες και των απομακρυσμένων περιοχών και των αστικών κέντρων (για παράδειγμα ένα άτομο με αναπηρία, ένας ηλικιωμένος ασθενής ή ένας ασθενής που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν μπορεί να μετακινηθεί) μπορεί να καλεί το 4ψήφιο αριθμό 1135 (08:00 πμ-16;00 μμ) και να ζητά επίσκεψη κατ’ οίκον, ενώ από τη νέα χρονιά, θα δημιουργηθεί ειδική ψηφιακή πλατφόρμα στον ΕΟΔΥ, για να κλείνουν οι πολίτες το ραντεβού τους για όποια ιατρική ανάγκη χρειάζονται.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη τονίζει ότι είναι σημαντικό ο κόσμος να κατανοήσει πως οι ΚΟΜΥ προσφέρουν όλα το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (συνταγογράφηση, ιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμούς, τα προγράμματα Προλαμβάνω, ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες μετά από πχ. μια θεομηνία), αλλά ΔΕΝ υποκαθιστούν το ΕΚΑΒ. «Για τα οξέα προβλήματα υγείας καλούμε το ΕΚΑΒ» ξεκαθαρίζει η Ειρήνη Αγαπηδάκη.