Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Ήπειρο, Θεσσαλονίκη, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα, Κέρκυρα και Πελοπόννησο

Κύμα κακοκαιρίας πλήττει την δυτική Ελλάδα. Προβλήματα σε Φιλιππιάδα, Βόνιτσα και Πρέβεζα, Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα.

Κύμα κακοκαιρίας πλήττει την δυτική Ελλάδα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας που συνοδεύτηκαν από ισχυρούς ανέμους, ενώ τα κύρια προβλήματα να εντοπίζονται σε Φιλιππιάδα, Βόνιτσα και Πρέβεζα, Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα.

Προβλήματα σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδα

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η Φιλιππιάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων με τους κατοίκους της περιοχής να περνούν «δύσκολες στιγμές» εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας, που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε σπίτι της περιοχής, το νερό από παρακείμενο αύλακα πέρασε πάνω από το τσιμεντένιο τοιχίο και εισέβαλε στο εσωτερικό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. «Το υπόγειο, περίπου 120 τετραγωνικών μέτρων, πλημμύρισε από νερό και λάσπη, καταστρέφοντας όλα τα είδη που υπήρχαν μέσα», ανέφερε ο ρεπόρτερ, σημειώνοντας ότι οι πυροσβέστες επιχείρησαν με αντλίες, ωστόσο «η ροή και η πίεση του νερού ήταν πάρα πολύ μεγάλη».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων σε Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Βόνιτσα. Παρά την ένταση των φαινομένων, όπως ανέφεραν οι πυροσβέστες, «οι ζημιές είναι περιορισμένες σε σχέση με το μέγεθος της κακοκαιρίας».

Κεντρικοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ τα συνεργεία του Δήμου δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Το έκτακτο δελτίο καιρού παραμένει σε ισχύ μέχρι το μεσημέρι, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις και δυσμενείς οδικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους οδηγούς που κινούνται στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς το οδοστρώμα παραμένει ολισθηρό και επικίνδυνο.

Θεσσαλονίκη: Δύο πτώσεις δέντρων λόγω της κακοκαιρίας - Ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται μέχρι τα ξημερώματα και να προκαλούν ζημιές σε οχήματα και προβλήματα στο κέντρο της πόλης.

Πιο αναλυτικά, στην οδό Νέστορος δύο λεύκες ύψους άνω των 20 μέτρων έπεσαν, αφού το έδαφος μαλάκωσε από την έντονη βροχόπτωση, και καταπλάκωσαν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

«Συνεργεία του δήμου προσπαθούν να κόψουν τους κορμούς των δέντρων και να απεγκλωβίσουν το όχημα», ανέφερε ο ρεπόρτερ, σημειώνοντας ότι οι ζημιές είναι εκτεταμένες.

Νωρίτερα, γύρω στις 5 τα ξημερώματα, άλλο ένα δέντρο έπεσε πίσω από το μνημείο της Ροτόντα, προκαλώντας φθορές σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, συνολικά τρία δέντρα κατέρρευσαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέσα σε λίγες ώρες, ως αποτέλεσμα της ισχυρής βροχόπτωσης και των κορεσμένων εδαφών.

Τα συνεργεία του δήμου παραμένουν σε επιφυλακή για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Κατέρρευσε τοιχίο στην Κέρκυρα - Καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην πόλη της Κέρκυρας, όταν κατέρρευσε τοιχίο με αποτέλεσμα να καταπλακώσει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Η ιδιοκτήτρια του οχήματος είχε παρκάρει μόλις μισή ώρα πριν την κατάρρευση και ευτυχώς δεν βρισκόταν μέσα τη στιγμή του συμβάντος. «Η γυναίκα ήταν σε απόγνωση, καθώς το αυτοκίνητο ήταν σχεδόν καινούργιο, λιγότερο από δύο ετών, και ακόμη δεν το είχε ξεχρεώσει», ανέφερε ο ρεπόρτερ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό οφείλεται στην έντονη κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή. Τα νερά της βροχής παρέσυραν χώματα και προκάλεσαν την πτώση του τοιχίου ύψους περίπου 2,5 μέτρων, το οποίο διέλυσε κυριολεκτικά το όχημα, με μπλοκ να εισχωρούν μέχρι τη θέση του οδηγού.

Η βροχή συνεχίζεται με μεγάλη ένταση στην Κέρκυρα, ενώ αρκετοί περιφερειακοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Παρότι δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα μέχρι στιγμής, υπήρξαν παροδικές διακοπές ρεύματος στη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες αποκαταστάθηκαν άμεσα.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού του τελευταίου 24ώρου έχουν ήδη επιβαρύνει τα εδάφη, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέα κατολισθητικά φαινόμενα.

«Φούσκωσε» ρέμα στην ευρύτερη περιοχή των Μολάων Λακωνίας

«Φούσκωσε» το πρωί της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου 2025, το ρέμα που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των Μολάων Λακωνίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Πρόκειται για ρέμα που περνά μεταξύ Μεταμόρφωσης και Μολάους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, Θεόδωρο Βερούτη, υπήρξε αρκετή βροχή στην περιοχή, περίπου, 80 χιλιοστά νερού. Αποτέλεσμα ήταν να φτάσει το νερό, σχεδόν στο χείλος του ρέματος. «Είναι μία περιοχή, που γνωρίζουμε το πρόβλημα που έχει εδώ και καιρό. Το ρέμα το είχαμε καθαρίσει άψογα. Υπάρχουν εκεί, κάποια γεφυράκια που δημιουργούν εμπόδια, γιατί δεν έχουν δημιουργηθεί σωστά. Έχουμε κάνει συνολική μελέτη, υδραυλικού έργου και κόμβου Μεταμόρφωσης – Ασωπού. Πήγαν στο πεδίο, μηχανήματα έργου και οι τεχνικές υπηρεσίες. Δεν συνέβη κάτι άλλο. Αντιμετωπίστηκε το θέμα».

Σύμφωνα με αναρτήσεις υπήρξαν χείμαρροι νερών στο ρέμα που σε κάποια σημεία, πέρασαν πάνω απ’ το οδόστρωμα, ενώ, φαίνεται να έλαβε χώρα και μία παράσυρση αγροτικού οχήματος.

Προβλήματα από την κακοκαιρία στον αυτοκινητόδρομο Μορέα

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί σήμερα το πρωί στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, στο τμήμα που συνδέει την εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης , εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τη Μεσσηνία και την Αρκαδία. Κλειστός ο αυτοκινητόδρόμος στο ύψος των Παραδεισίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ρέμα που βρίσκεται παράλληλα με τον δρόμο υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, του αυτοκινητόδρομου . Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πληρώματα της Τροχαίας, ενώ ορισμένα αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί μέσα στα νερά. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια, ενώ οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες άντλησης των υδάτων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, που προκαλούν προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου και σε αγροτικές Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συναγερμό, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία με συσσώρευση υδάτων.

Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Βόνιτσα και Αρκαδία

Προβλήματα από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου προκλήθηκαν σε Αιτωλοακαρνανία και Αρκαδία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας πλημμύρισαν υπόγεια και δρόμοι, με αποτέλεσμα να γίνουν περίπου 10 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, λόγω των καιρικών φαινομένων.

Στο μεταξύ, λόγω πάλι της έντονης βροχόπτωσης σε περιοχές της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έκλεισε για λίγη ώρα ο αυτοκινητόδρομος στο ύψος της περιοχής, Παραδείσια, της Αρκαδίας, μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα και πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Επίσης, με απόφαση του δήμου Μεγαλόπολης της Αρκαδίας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.