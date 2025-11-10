ΧΑ: Δυναμική επιστροφή πάνω από τις 2.000 μονάδες

Κέρδη άνω του 2% για τον τραπεζικό δείκτη, ενώ το σύνολο των μετοχών του FTSE Large Cap διαπραγματεύεται με θετικό πρόσημο.

Δυναμική ανοδική αντίδραση επιχειρείται τη Δευτέρα στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης ανακτά εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, βρίσκοντας ώθηση στο αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται τόσο στις τράπεζες όσο και σε μη τραπεζικά blue chips.

Ενδεικτικό, ότι με τη συμπλήρωση των πρώτων 30 λεπτών στης συνεδρίασης, το σύνολο των μετοχών του FTSE Large Cap διαπραγματεύεται με κέρδη. Οι Τρ. Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank ηγούνται της ανόδου στον FTSE Large Cap ενισχυμένες άνω του 2,5%-2,6%, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 88 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι μόλις 10 που υποχωρούν και 52 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Υποστηρικτικά λειτουργούν και τα θετικά πρόσημα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου ο γερμανικός DAX ενισχύεται 1,41%, ο γαλλικός CAC 1,18% και ο βρετανικός FTSE100 0,67%.

Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, το ενδιαφέρον στρέφεται στα αλλεπάλληλα υψηλά που καταγράφουν οι ΔΕΗ (€16,40) και Viohalco (€9,34), στις αυξημένες πωλήσεις που ανακοίνωσε η Jumbo για το δεκάμηνο, στο περιθώριο ανόδου 46% που «βλέπουν» για τη Metlen οι αναλυτές της BofA και, φυσικά, στην ΕΧΑΕ. Ως προς την τελευταία, η Euronext χαμήλωσε τον πήχη στο 50% +1 και απομένει πλέον μία εβδομάδα έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, την ερχόμενη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Σε ανάλυσή της η Fast Finance επισημαίνει ότι, στατιστικά, ο Νοέμβριος δεν συνηθίζει να προβληματίζει με υψηλά αρνητικά πρόσημα. Τονίζει επίσης ότι τα αποτελέσματα του εννεαμήνου είναι θετικά, ενώ παράλληλα έχουμε και ιστορικό ρεκόρ μερισμάτων για το 2026, καθώς θα μοιραστούν συνολικά 5,7 δισ. ευρώ. «Είναι λογικό, παρ’ όλα αυτά, οι πωλητές να βρίσκουν αφορμή να πουλήσουν στα καλά νέα ή να αναπροσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους» σημειώνει η χρηματιστηριακή.

Η Fast Finance σημειώνει επίσης ότι «μπροστά μας έχουμε αρκετά νέα που θα μπορούσαν να συνεχίσουν να δίνουν καύσιμα στην αγορά, ενώ οι προβλέψεις για τα μελλοντικά αποτελέσματα είναι θετικές». Σε τεχνικό επίπεδο, αναφέρει ότι «δεν φαίνεται πως είμαστε σε κινητήριο κύμα στην αγορά, βλέπουμε απλώς μία διόρθωση απαραίτητη και αναγκαία για τη συνέχεια».

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.017,82 μονάδες, ενισχυμένος 1,56%, κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Έντονα ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 2,36% στις 2.256,14 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος.

Ο τζίρος δείχνει ενισχυμένος μέχρι στιγμής, καθώς διαμορφώνεται σε 35,34 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €5,48 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.