Σε υψηλό δύο εβδομάδων με ράλι 2% ο χρυσός

Ώθηση από deal για Shutdown, διαφαινόμενη μείωση επιτοκίων από Fed και αδύναμα οικονομικά data.

Σε υψηλό δύο εβδομάδων με ράλι 2% σκαρφαλώνει ο χρυσός τη Δευτέρα, χάρη στις προσδοκίες για τερματισμό του shutdown, μια ακόμη μείωση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο και στα αδύναμα οικονομικά στοιχεία που αύξησαν τις ανησυχίες για παγκόσμια επιβράδυνση. Ο χρυσός στην αγορά σποτ κερδίζει 1,8% στα 4.070,99 δολάρια ανά ουγγιά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 27 Οκτωβρίου. Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύονται 1,8% στα 4.079,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στην αγορά σποτ αναρριχάται 2,5% στα 49,52 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα προσθέτει 1,3% στα 1.565,22 δολάρια και το παλλάδιο σημειώνει άνοδο 1,1% στα 1.396,37 δολάρια. «Ο χρυσός δέχεται ισχυρές προσφορές από τους traders, με το πολύτιμο μέταλλο να ανεβαίνει εν μέσω προσδοκιών ότι μια μείωση των επιτοκίων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα, παρόλο που η Fed υποβαθμίζει τις πιθανότητες να συμβεί», τόνισε ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM, Τιμ Γουότερερ.

Η οικονομία των ΗΠΑ έχασε θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο εν μέσω απωλειών, ενώ η μείωση του κόστους και η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις οδήγησαν σε αύξηση των απολύσεων. Το καταναλωτικό κλίμα υποχώρησε σε χαμηλό σχεδόν 3,5 ετών στις αρχές Νοεμβρίου, εν μέσω ανησυχιών για τις οικονομικές επιπτώσεις από το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown, που φαίνεται πως οδηγείται στον τερματισμό του.

Οι παίκτες στην αγορά δίνουν πιθανότητα 67% για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, με επαναλειτουργία της κυβέρνησης και τερματισμό ενός 40ήμερου «λουκέτου». «Φαίνεται ότι θα μπορούσαμε να οδεύουμε προς το τέλος του lockdown και θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη ορατότητα σε βασικούς οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι είναι ελλιπείς από τότε που οι αρμόδιες υπηρεσίες κατέβασαν ρολά», πρόσθεσε ο αναλυτής.