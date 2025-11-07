ΧΑ: Συσσώρευση σε γνώριμα... «νερά» για τον Γενικό Δείκτη

Συνεχίζεται στο ΧΑ η συσσώρευση εκατέρωθεν των 2.000 μονάδων. Stock picking από τους επενδυτές, συγκρατημένος μέχρι στιγμής ο τζίρος.

Σε οικεία… νερά, εκατέρωθεν των 2.000 μονάδων, συνεχίζει και την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών.

Με μικτά πρόσημα και ήπιες διακυμάνσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου ο γερμανικός DAX ενισχύεται 0,21%, ο γαλλικός CAC 0,02% και ο βρετανικός FTSE100 υποχωρεί 0,28%, η ελληνική αγορά δεν δείχνει προς το παρόν διατεθειμένη να διαμορφώσει μια πιο ξεκάθαρη τάση. Έτσι, συνεχίζεται η συσσώρευση στη γνώριμη ζώνη στην οποία κινείται από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά, μεταξύ 2.015 και 1.995 μονάδων.

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου και επιμέρους επιχειρηματικά νέα συνεχίζουν να υπαγορεύουν τις -επιλεκτικές- κινήσεις των επενδυτών στο ταμπλό, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται εξελίξεις και στο «μέτωπο» της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ, με τη μετοχή της δεύτερης να επιχειρεί σήμερα ανοδική αντίδραση.

Πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης η Alpha Bank ανακοίνωσε άλμα 44% στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου, στα 704 εκατ. ευρώ. Την ερχόμενη εβδομάδα ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Optima, Τρ. Κύπρου και Aegean (όλες την Τρίτη 11/11). Την ερχόμενη εβδομάδα (14/11) αναμένεται και η ανακοίνωση της Fitch για το ελληνικό αξιόχρεο, προηγείται ωστόσο σήμερα το βράδυ η Scope Ratings.

Προς το παρόν η εικόνα στο σύνολο του ταμπλό είναι ισορροπημένη, με 39 μετοχές σε θετικό έδαφος, 46 σε αρνητικό και 66 αμετάβλητες. Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 16,01 εκατ. ευρώ.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 1.995,73 μονάδες με μικρές απώλειες 0,13%.

Πτωτικά κινείται και ο τραπεζικός δείκτης, με απώλειες 0,52% στις 2.221,67 μονάδες. Στη σύνθεσή του ξεχωρίζει η ανοδική αντίδραση άνω του 1% για την ΕΤΕ, μετά τις χθεσινές απώλειες 4,40%, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 3% κινείται ο τίτλος της Alpha Bank. Μικρές απώλειες περί του 0,4% και για τις Eurobank και Τρ. Πειραιώς.