Μητσοτάκης: Η Ελλάδα εγγυητής ενεργειακής ασφάλειας στην ΝΑ Ευρώπη - Να μην μπαίνει ρωσικό αέριο από την «πίσω πόρτα»

Τα «δυνατά χαρτιά» της Ελλάδας στην ενέργεια που την καθιστούν ελκυστική για μεγάλες επενδύσεις αλλά και την ανέλιξή της σε ρόλο εγγυητή ενεργειακής ασφάλειας, περιέγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο πλαίσιο 6ης Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) στο Ζάππειο.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι συμφωνίες που υπογράφονται αυτό το διήμερο δεν δείχνουν μόνο μια απλή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ που στηρίζεται σε εμπορικές συναλλαγές, αλλά έναν διαρκή δεσμό που στηρίζεται σε στρατηγικούς στόχους. «Ελλάδα και ΗΠΑ έχουμε προτεραιότητα ως κυβερνήσεις να παράσχουμε προσιτή ενέργεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ενεργειακή ασφάλεια και κρίσιμους πόρους, ανεξάρτητους από τις γεωπολιτικές εξελίξεις», είπε.

Ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι τα τελευταία 5 χρόνια η Ελλάδα έχει χαράξει τη δική της πορεία στην ενέργεια. «Στην αρχή της θητείας μου πήραμε τη στρατηγική απόφαση να κάνουμε στροφή από τον λιγνίτη που προμήθευε το 60% του ηλεκτρισμού. Αυτό δεν το κάναμε μόνο για περιβαλλοντικούς σκοπούς, γιατί στη δική μας περίπτωση ο λιγνίτης ήταν πολύ ακριβός. Αντ' αυτού επενδύσαμε σε ΑΠΕ και εκμεταλλευτήκαμε τον ήλιο και τον αέρα που έχουμε στη χώρα μας». Ως αποτέλεσμα οι ΑΠΕ πλέον καλύπτουν πάνω από το 50% των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια. Μάλιστα, πρόσθεσε, ο κ. Μητσοτάκης, το 2024 η Ελλάδα έγινε καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης η χώρα επένδυσε σε φυσικό αέριο: έχουμε ήδη σε λειτουργία δύο υπερσύγχρονες μονάδες φυσικού αερίου, άλλη μία είναι υπό κατασκευή και πολλές ακόμη σχεδιάζονται. Οι μονάδες αυτές, εξήγησε ο πρωθυπουργός, παρέχουν ευελιξία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή. Μίλησε επίσης για τις επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα: όταν η κυβέρνηση ανέλαβε το 2019, η Ελλάδα επένδυε μετά βίας 400 εκατ. ευρώ σε ηλεκτρικά δίκτυα, ποσό που το 2024 έφτασε στα 1,5 δισ. ευρώ. Είμαστε επίσης εν μέσω ενός project 6 δισ. ευρώ για να συνδέσουμε όλα τα νησιά με το δίκτυο της ενδοχώρας. Ενισχύουμε και την αποθήκευση, ώστε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε εξάλλου ότι η Ελλάδα θέλει να είναι στην πρώτη γραμμή και σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, ειδικά τη δέσμευση άνθρακα, την αποθήκευση και τo υδρογόνο. «Και δεδομένου ότι είμαστε σταθερός πάροχος φθηνής ενέργειας, προσελκύουμε επίσης σημαντικές επενδύσεις σε data centers, κάτι το οποίο επίσης ενθαρρύνεται από την ισχυρή και προβλέψιμη προσφορά ενέργειας».

Η Ελλάδα εγγυητής ενεργειακής ασφάλειας

Αναφερόμενος στη συμφωνία των Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean για το οικόπεδο -2 στο Ιόνιο, ο πρωθυπουργός είπε πως η Ελλάδα είναι σε τροχιά για να κάνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση εδώ και 40 χρόνια. Γνωρίζουμε πως η Ευρώπη θα χρειαστεί φυσικό αέριο τα επόμενα, πολλά, χρόνια, επισήμανε, κάνοντας λόγο για ένα στρατηγικό στοίχημα στο αέριο. «Βήμα προς βήμα έχουμε χτίσει ένα δίκτυο από assets για να ενδυναμώσουμε όχι μόνο την ελληνική αλλά την περιφερειακή ασφάλεια στο φυσικό αέριο», είπε, και τόνισε πως χάρη σε όλες αυτές τις επενδύσεις (TAP, IGB, FSRU Αλεξανδρούπολης), η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε εγγυητή ενεργειακής ασφάλειας για όλη τη νοτιοανατολική Ευρώπη και ενώ, πριν από λίγα χρόνια ήταν μετά βίας προορισμός για το φυσικό αέριο, πλέον είναι χώρα διέλευσης. Το 2024 οι εισροές ξεπέρασαν τα 17 δισ. κυβικά μέτρα και οι εκροές έφτασαν σχεδόν τα 11 δισ. κυβικά μέτρα, συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου που εισέρχεται στην Ελλάδα, κατευθύνεται σε άλλες χώρες.

Να μην μπαίνει ρωσικό αέριο από την «πίσω πόρτα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για την ιστορική απόφαση να μειωθούν σταδιακά οι εισαγωγές ρωσικού αερίου. Η ΝΑ Ευρώπη είναι η τελεταία περιοχή της Ευρώπης που ακόμη εισάγει ρωσικό αέριο, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συνεχιστεί. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η διακοπή του ρωσικού αερίου γεννά μια τεράστια ευκαιρία να ξανασχεδιαστεί ολόκληρος ο ενεργειακός χάρτης της ΝΑ Ευρώπης. Έστειλε μήνυμα στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι αυτή η διακοπή πρέπει να εφαρμοστεί: «δεν μπορούμε να έχουμε ρωσικό αέριο να κυλά στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα, δηλαδή την Τουρκία».

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο για τον Κάθετο Διάδρομο που θα περάσει από την Ελλάδα και θα πάει στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και μέχρι την Ουκρανία» πρόσθεσε. «Η Ελλάδα είναι η πύλη εισόδου για το φυσικό αέριο που θα αντικαταστήσει τις εισαγωγές από τη Ρωσία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Δείτε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), στο Ζάππειο Μέγαρο.