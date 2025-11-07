«Μάχη» για το πρόσημο της εβδομάδας στις ευρωαγορές

«Χορός» από μάκρο και εταιρικά μεγέθη. Ζωντανός ο αγώνας για το πρόσημο στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Rebound καταγράφεται στις ευρωαγορές την Παρασκευή, διαγράφοντας μέρος των απωλειών της εβδομάδας με τον αγώνα για το πρόσημο να παραμένει ζωντανός εν μέσω ανησυχιών για φούσκα στο ΑΙ και οικονομικών μεγεθών σημαντικών εταιρειών της Γηραιάς Ηπείρου.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,12% στις 568,51 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 σημειώνει κέρδη 0,10% στις 5.611 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,25% στις 23.793 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,15% στις 7.977 μονάδες.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 υποχωρεί 0,22% στις 9.714 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αναρριχάται 0,39% στις 43.235 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 διολισθαίνει 0,42% στις 16.052 μονάδες.

Καθώς συνεχίζονται οι ανακοινώσεις με τα εταιρικά μεγέθη, σειρά παίρνουν οι Richemont, International Consolidated Airlines, Daimler Truck Holding, Amadeus IT Group, Cellnex Telecom και OTP Bank.

Σε επίπεδο «μάκρο», οι τιμές ακινήτων στη Βρετανία χτύπησαν ιστορικό υψηλό, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα της αγοράς του real estate παρά τις αυξανόμενες εικασίες σχετικά με τους φόρους ακίνητης περιουσίας, εν όψει του φθινοπωρινού προϋπολογισμού της κυβέρνησης των Εργατικών.

Τα στοιχεία έρχονται μετά την απόφαση της BoE να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, έδωσε σήμα στο CNBC ότι έρχονται μειώσεις επιτοκίων, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν τώρα μια περικοπή πριν από τα Χριστούγεννα.

«Έχουμε ξεπεράσει την κορύφωση των εμποδίων, κάτι που θα περίμενε κανείς δεδομένου ότι έχουμε μειώσει τα επιτόκια πέντε φορές [από τον Αύγουστο του 2024]. Από την πλευρά μου, πιστεύω ότι η πολιτική εξακολουθεί να είναι περιοριστική, αλλά έχει περάσει η δύσκολη φάση της συστολής», τόνισε ο κ. Μπέιλι.

Ισχυρή πτώση στην Ασία

Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, ακολουθώντας στην πτώση που συνέχισε η Wall Street, λόγω των ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι επενδυτές προσπάθησαν να ισορροπήσουν μεταξύ της αισιοδοξίας για τις τεχνολογικές εξελίξεις και των ανησυχιών για τις υπερβολικές αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific Index υποχώρησε 0,9%, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομάδα από τις αρχές Αυγούστου. Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε πτώση 1,19%, ενώ ο Topix απώλεσε 1,18%. Στην Νότια Κορέα, ο Kospi έπεσε 1,8%, ενώ ο Kosdaq έχασε 3,45%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,66%. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέβασε στροφές 1,03%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έχασε 0,3%.