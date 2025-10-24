ΧΑ: Απώλειες στα... ρηχά για τον Γενικό Δείκτη

Η αγορά παραμένει χωρίς σαφή κατεύθυνση, παρά τις τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις. Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap, πτωτικά 1% ο δείκτης των τραπεζών.

Upd. 15:29

Σε ήπια αρνητικό έδαφος κινείται την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, σε μια συνεδρίαση με εξαιρετικά χαμηλό, μέχρι στιγμής, τζίρο. Η αγορά παραμένει χωρίς σαφή κατεύθυνση, παρά τις τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις που έχουν προηγηθεί, με τους επενδυτές να συνεχίζουν το… stock picking.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, από τις οποίες θα μπορούσε να πάρει κατεύθυνση το ΧΑ, για μία ακόμα ημέρα εμφανίζουν μικτά πρόσημα και οριακές μεταβολές.

Στη Γερμανία, οι αμφιβολίες για την επίδραση που θα έχει στην οικονομία το δημοσιονομικό πακέτο ενισχύονται. Οι αρχικές, σχεδόν ενθουσιώδεις, εκτιμήσεις για το 2026 έχουν μετριαστεί και οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αναθεωρήσει καθοδικά τις εκτιμήσεις τους, αναμένοντας πλέον ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας με ρυθμό 1,2% το επόμενο έτος.

Για τη Wall Street, το shutdown, που πλέον διανύει την τέταρτη εβδομάδα, είναι πιθανό να αρχίσει να προβληματίζει όλο και πιο έντονα την αγορά βραχυπρόθεσμα. Παρόλο που στο αμερικανικό ταμπλό δεν αποτυπώνεται κάποια ανησυχία για τις συνέπειες του shutdown, η αγορά πορεύεται στα «τυφλά» σε ό,τι αφορά την εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται περισσότερο, προς το παρόν, στη συνάντηση που θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο πριν τις 15:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.025,89 μονάδες με απώλειες 0,61%. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο ΓΔ στο χθεσινό κλείσιμο κατέγραφε κέρδη 2,56%

Πιέσεις και για τον τραπεζικό δείκτη, που καταγράφει απώλειες 1,08% στις 2.322,62 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 57 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 63 σε αρνητικό έδαφος και 31 αμετάβλητων, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 102 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €11,26 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζουν ανοδικά οι μετοχές των ΟΠΑΠ και ΟΤΕ ενισχυμένες 0,77% και 0,75% αντίστοιχα. Η ElvalHalcor ενισχύεται 0,49% στα €3,06, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι τίτλοι των Jumbo, ΔΕΗ, ΔΑΑ, Helleniq Energy, Τρ. Πειραιώς, Alpha Bank και Τιτάν. Αμετάβλητη στα 7,00 ευρώ η μετοχή της ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, με απώλειες περί του 2,3%-2,6% κινούνται οι Metlen, Σαράντης και Eurobank, στο -2% βρίσκεται η ΕΤΕ στα €12,99 ευρώ, και ακολουθούν Viohalco και Aegean με απώλειες 1,82% και 1,04% αντίστοιχα.

Σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Motor Oil (-0,94%), Τρ. Κύπρου (-0,50%), Aktor (-0,47%), Coca-Cola HBC (-0,45%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,43%) και Cenergy (-0,14%).