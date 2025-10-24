Μπαίνει τέλος στο σερί 9 κερδοφόρων εβδομάδων για τον χρυσό

Ο χρυσός υποχωρεί 1% στα 4.105 δολάρια η ουγγιά, καθοδόν προς εβδομαδιαία πτώση άνω του 3%, που συνιστά τη μεγαλύτερη από τον Μάιο. Το ασήμι διολισθαίνει 1,7% στα 47,8 δολάρια ολοταχώς για εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 6%.

Τέλος στο σερί εννέα κερδοφόρων εβδομάδων επίκειται για τον χρυσό μετά από την απότομη διόρθωση των τελευταίων ημερών με την αγορά να επαναξιολογεί τις συνθήκες του ράλι που έστειλαν το πολύτιμο μέταλλο σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά το 2025. Ο χρυσός υποχωρεί 1% στα 4.105 δολάρια η ουγγιά, καθοδόν προς εβδομαδιαία πτώση άνω του 3%, που συνιστά τη μεγαλύτερη από τον Μάιο. Το ασήμι διολισθαίνει 1,7% στα 47,8 δολάρια ολοταχώς για εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 6%.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι επενδυτές ζυγίζουν τις προοπτικές για βελτίωση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, να συναντώνται την επόμενη εβδομάδα σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσουν τον υποβόσκοντα εμπορικό πόλεμο. Μια συμφωνία θα αποκλιμάκωνε ορισμένες από τις γεωπολιτικές εντάσεις που έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, όπως είναι ο χρυσός.

«Η διόρθωση φαίνεται να σταθεροποιείται, αλλά η ευρύτερη κινητικότητα σημαίνει ότι η μεταβλητότητα πιθανότατα θα παραμείνει υψηλή», εκτίμησε ο Τσαρού Τσατσάνα, στρατηγικός αναλυτής της Saxo Capital Markets Pte. «Η επόμενη βασική αντίσταση βρίσκεται κοντά στα 4.148 δολάρια, αλλά μία σαφής κίνηση πάνω από τα 4.236 δολάρια μπορεί να είναι απαραίτητο για να επιβεβαιωθεί ότι η ανοδική δυναμική έχει επιστρέψει» πρόσθεσε.

Ο χρυσός μετρά άλμα 57% φέτος, με τις αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και το λεγόμενο debasement trade να παρέχουν στήριξη ενώ τα στοιχήματα ότι η Fed θα προβεί σε δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες έως το τέλος του έτους έχουν επίσης ενισχύσει την ελκυστικότητα των πολύτιμων μετάλλων. «Θεωρούμε αυτήν την πτώση των τιμών ως μια υγιή διόρθωση και όχι ως αντιστροφή της ανοδικής τάσης», υπογράμμισαν οι στρατηγικοί αναλυτές της ANZ Group Holdings.

«Περαιτέρω μειώσεις τιμών είναι πιθανές, αλλά μια βαθύτερη διόρθωση πιθανότατα θα ωθήσει περισσότερες νέες αγορές τόσο από επενδυτές όσο και από καταναλωτές, καθώς οι διαρθρωτικοί υποστηρικτικοί παράγοντες παραμένουν σε ισχύ» πρόσθεσαν ενώ οι επενδυτές περιμένουν την έκθεση του πληθωρισμού των ΗΠΑ εν μέσω του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.