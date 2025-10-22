Η ΕΕ ενέκρινε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Εγκρίθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της δανικής προεδρίας της ΕΕ την Τετάρτη.

Εγκρίθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβάνει την απαγόρευση των ρωσικών εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της δανικής προεδρίας της ΕΕ την Τετάρτη. Στόχος της ΕΕ είναι να ελαχιστοποιηθούν οι πόροι με τους οποίους το Κρεμλίνο χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι μόλις ενημερωθήκαμε από το εναπομείναν κράτος μέλος ότι είναι πλέον σε θέση να άρει την επιφύλαξή του σχετικά με το 19ο πακέτο κυρώσεων.

Κατά συνέπεια, έχει ξεκινήσει η γραπτή διαδικασία για την έγκριση του Συμβουλίου. Εάν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, το πακέτο θα εγκριθεί αύριο στις 8 π.μ.», καταλήγει.

Η Σλοβακία ήταν η τελευταία χώρα που αντιτάχθηκε, αφού οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν στο τελικό κείμενο την περασμένη εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ήθελε διαβεβαιώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις υψηλές τιμές της ενέργειας και την ευθυγράμμιση των κλιματικών στόχων με τις ανάγκες των αυτοκινητοβιομηχανιών και της βαριάς βιομηχανίας.

Η απαγόρευση του LNG θα τεθεί σε ισχύ σε δύο στάδια: οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις θα λήξουν μετά από έξι μήνες και οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η πλήρης απαγόρευση έρχεται ένα χρόνο νωρίτερα από τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για τον τερματισμό της εξάρτησης της Ένωσης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Το νέο πακέτο προσθέτει επίσης νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους Ρώσους διπλωμάτες και περιλαμβάνει 117 επιπλέον πλοία από τον σκιώδη στόλο της Μόσχας, κυρίως δεξαμενόπλοια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 558.

Μπέσεντ: Σύντομα νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα ανακοινωθούν και από τις ΗΠΑ σήμερα Τετάρτη ή την Πέμπτη, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

«Θα ανακοινώσουμε είτε μετά το κλείσιμο των αγορών σήμερα το απόγευμα είτε αύριο το πρωί μια σημαντική αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Reuters.