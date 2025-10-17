Εβδομάδα Παθών στο Χρηματιστήριο - Κάτω από τις 2.000 μονάδες ο Γ.Δ.

Εβδομάδα βίαιης διόρθωσης διένυσε το Χρηματιστήριο, συμπληρώνοντας σήμερα πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδρίασεις, στο δεύτερο μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί εντός του 2025.

Εβδομάδα βίαιης διόρθωσης διένυσε το Χρηματιστήριο, συμπληρώνοντας σήμερα πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδρίασεις, στο δεύτερο μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί εντός του 2025, μετά την εξαήμερη πτώση στα μέσα Ιουνίου (12-19 Ιουνίου).

Οι πιέσεις διαχύθηκαν στο σύνολο του ταμπλό, καθώς υπήρξαν στιγμές που ο αριθμός των μετοχών με θετικό πρόσημο ήταν… μονοψήφιος και η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών βρισκόταν στο 1:14. Ενδεικτικό της έντασης των πωλήσεων στο ταμπλό του ΧΑ, το γεγονός ότι ήδη από τα πρώτα 90 λεπτά των συναλλαγών ο τζίρος είχε ξεπεράσει τα 122 εκατ. ευρώ, για να κλείσει τελικά στα 389 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης είχε να βρεθεί, ενδοσυνεδριακά, κάτω από τις 1950 μονάδες, από την 1η Αυγούστου. Ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Παρασκευής στις 1.987,52 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,3%. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ σημαντικό στήριγμα στην αγορά έδωσε η Coca Cola HBC. Σε εβδομαδιαία βάση, ο δείκτης κατέγραψε απώλειες σε ποσοστό 5,81%, από τις αρχές Οκτωβρίου υποχωρεί κατά 2,30%, ενώ από τις αρχές του 2025 ενισχύεται σε ποσοστό 35,24%.

Η εγχώρια αγορά επηρεάστηκε από την πτώση των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς επανέρχονται οι ανησυχίες για την υγεία αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών που πλήττουν τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η προσπάθεια ανάκαμψης των δεικτών της Wall Street, στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, περιόρισε σημαντικά τις αρχικές απώλειες, οι οποίες ξεπερνούσαν το 3,20%.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της ING, η αιφνίδια επιστροφή της προσοχής των αγορών στις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ προσθέτει έναν απροσδόκητο αρνητικό παράγοντα για το δολάριο και τις αμερικανικές μετοχές.

«Η μετάδοση της αναταραχής και σε άλλα επενδυτικά assets δείχνει όχι μόνο ότι οι αγορές παραμένουν ευαίσθητες σε ζητήματα των περιφερειακών τραπεζών (κληρονομιά της κατάρρευσης της SVB το 2023), αλλά και ότι ίσως επεκτείνεται και στη γενικότερη αγορά πιστώσεων, η οποία τους τελευταίους μήνες λειτουργεί με εξαιρετικά στενά spreads» αναφέρουν οι αναλυτές της ING.

Όπως εξηγούν, «σε αντίθεση με το 2023, οι κίνδυνοι φαίνεται αυτή τη φορά να είναι πιο απομονωμένοι, ωστόσο θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αντίληψη ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον και η ποιότητα των πιστώσεων στις ΗΠΑ βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα, ενδεχομένως και λόγω στρεβλώσεων που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη».

Προερχόμενη από σημαντικές απώλειες το προηγούμενο διάστημα, η Coca-Cola HBC κινήθηκε σήμερα κόντρα στο ρεύμα, καθώς έφτασε να ενισχύεται έως και άνω του 3% για να κλείσει στο +3,09%, προσφέροντας πολύτιμη στήριξη στον ΓΔ που όμως δεν θα μπορούσε υπό αυτές τις συνθήκες να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Βank (-4,86%), της Πειραιώς (-3,55%), της Alpha Bank (-3,33%), Eurobank (-2,83%), της Εθνικής (-2,56%) και της Lamda Development (-2,44%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 15.719.637 και 14.049.370 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 78,41 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 70,23 εκατ. ευρώ.