ΧΑ: Προς χαμηλό άνω των δύο μηνών ο Γενικός Δείκτης, «χάνει» και τις 2.000 μονάδες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι πιέσεις στη Λεωφόρο Αθηνών. Απώλειες άνω του 3,5% για τον τραπεζικό δείκτη, ενώ ο Γενικός Δείκτη «χάνει» και τις 2.000 μονάδες.

Upd. 13:06

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται και σήμερα οι πιέσεις στη Λεωφόρο Αθηνών. Η αγορά εμφανίζεται προς το παρόν αδύναμη για κάποια ουσιαστική ανοδική αντίδραση, προερχόμενη από ένα πτωτικό τριήμερο που έχει κοστίσει στον Γενικό Δείκτη το 3,05% της αξίας του και στον τραπεζικό δείκτη το 2,75%.

Σήμερα αυτή η «ψαλίδα» περιορίζεται καθώς, στο ιδιότυπο… πτωτικό rotation των τελευταίων ημερών, η σκυτάλη δείχνει να περνά σήμερα στις μετοχές των τραπεζών.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί σε ποσοστό 3,51% στις 2.312,44 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος και τις μεγαλύτερες απώλειες να εντοπίζονται στους τίτλους των ΕΤΕ (-4,03%) και Eurobank (-4,98%).

Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Δείκτης βλέπει ενδοσυνεδριακό χαμηλό κάτω από τις 2.000 μονάδες για πρώτη φορά από τις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ λίγο μετά τις 13:00 καταγράφει απώλειες 2,33% στις 1.998,13 μονάδες. Σε επίπεδο κλεισίματος, τιμή κάτω των 2.000 μονάδων ο ΓΔ «έγραψε» τελευταία φορά την 1η Αυγούστου.

Οι πωλήσεις στο ελληνικό ταμπλό τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχουν κάποια συστηματικότητα, υπό την έννοια ότι η πίεση μεταφέρεται διαδοχικά και… αδιακρίτως από κλάδο σε κλάδο, αν και με κάποιες εξάρσεις σε μεμονωμένες μετοχές, η οποία συνδέεται και με την αυριανή λήξη παραγώγων.

Η εικόνα αυτή συντηρεί ένα κλίμα κόπωσης, καθώς απουσιάζει προς το παρόν ο καταλύτης που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός ουσιαστικής αντιστροφής. Ωστόσο, δε λείπουν και οι επιλεκτικές κινήσεις σε μεμονωμένους τίτλους, στοιχείο που δείχνει ότι ενεργοποιούνται κάποια αγοραστικά αντανακλαστικά από επενδυτές που τοποθετούνται εκμεταλλευόμενοι τη διόρθωση.

Στο σύνολο του ταμπλό μόλις 22 μετοχές διατηρούν θετικό πρόσημο, έναντι 98 που υποχωρούν και 31 αμετάβλητων, με τον συνολικό τζίρο ενισχυμένο, καθώς διαμορφώνεται ήδη στα 115,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις 6,35 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στο «κόκκινο» ο FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, διασώζονται μόνο η μετοχές των Coca-Cola HBC και OTE ενισχυμένες 0,87% και 0,51% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι μετοχές των ΟΠΑΠ και Eurobank που υποχωρούν στα 17,80 και 3,49 ευρώ αντίστοιχα, ακολουθούν ΕΤΕ, Aegean και Aktor με απώλειες περί του 3,4%-3,5%, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 2% κινούνται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Viohalco, Lamda Development, Alpha Bank, Τρ. Πειραιώς, ElvalHalcor και Τρ. Κύπρου.

Με απώλειες που ξεπερνούν το 1% ακολουθούν οι μετοχές των Motor Oil, Σαράντης, ΔΑΑ, Helleniq Energy, Cenergy, Metlen και Τιτάν, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν οι ΔΕΗ (-0,91%), ΕΥΔΑΠ (-0,93%), Jumbo (-0,86%) και Optima (-0.57%).