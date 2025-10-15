Θετικό κλίμα στις ευρωαγορές: Κέρδη 2% για τον γαλλικό CAC 40 - Άλμα 12% για LVMH

Ο γαλλικός δείκτης κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Μάιο.

Θετική εικόνα παρουσίασαν οι περισσότεροι δείκτες στις ευρωαγορές την Τετάρτη, με τις αγορές να κάνουν rebound αφότου άγγιξαν χαμηλό δύο εβδομάδων στη χθεσινή συνεδρίαση, ενώ οι μετοχές των εταιρειών πολυτελών ειδών ηγήθηκαν των κερδών στο ταμπλό. Το επενδυτικό κοινό είχε στραμμένη την προσοχή του στις πολιτικές εξελίξεις της Γαλλίας, αλλά και στο μέτωπο του εμπορικού πολέμου μετά την νέα κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας.

Επιπλέον, αισιοδοξία προκάλεσαν τα σχόλια του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ την Τρίτη για την αποδυναμωμένη αγορά εργασίας των ΗΠΑ τα οποία οι επενδυτές εξέλαβαν ως «σήμα» για νέα μείωση στα επιτόκια.

Στο ευρύτερο ζήτημα των επιτοκίων, ο Πάουελ γενικά επέμεινε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται και στρεβλώνει την ισορροπία των κινδύνων μεταξύ απασχόλησης και πληθωρισμού. «Ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό μέχρι τον Αύγουστο, η άνοδος της απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί απότομα, πιθανώς εν μέρει λόγω της χαμηλότερης μετανάστευσης και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό», τόνισε, με το traders να το εκλαμβάνουν ως «νεύμα» για νέα περικοπή.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,57% στις 567,78 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να ολοκληρώνουν στο «πράσινο», ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,89% στις 5.601 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 αναρριχήθηκε σχεδόν 2% στις 8.077 μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Μάιο, καθώς οι επενδυτές παρακολούθησαν στενά τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας, όπου η νέα κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί πρότεινε σήμερα να ανασταλεί η αντιδημοφιλής μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, όπως ζητούσαν οι Σοσιαλιστές για να μην ανατρέψουν την κυβέρνηση και να αποφευχθούν νέες εκλογές.

Ο γερμανικός DAX έχασε 0,11% στις 24.210 μονάδες, ενώ στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,30% στις 9.424 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB αποδυναμώθηκε κατά 0,40% στις 41.906 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 πρόσθεσε 0,04% στις 15.592 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι ευρωπαϊκές μάρκες πολυτελείας ηγήθηκαν των κερδών, ενώ ο Stoxx Europe Luxury 10 σημείωσε άνοδο σχεδόν 6,5%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Ιανουάριο και τη δεύτερη καλύτερη ενδοσυνεδριακή απόδοση φέτος.

Ειδικότερα, άλμα άνω του 12% σημείωσε η μετοχή της η LVMH, η οποία επέστρεψε στην ανάπτυξη το γ' τρίμηνο, υποδηλώνοντας ότι η ζήτηση για luxury προϊόντα ενδεχομένως να αρχίσει να βελτιώνεται. Ειδικότερα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% σε οργανική βάση έπειτα από δύο διαδοχικά πτωτικά τρίμηνα, σύμφωνα με ανακοίνωσης της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από brands όπως Louis Vuitton και Christian Dior.

Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες σε όλους τους επιμέρους τομείς, ακόμα και στο τμήμα μόδας και δερμάτινων ειδών όπου οι πωλήσεις μειώθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο κατά 2%.

Η άνοδος συμπαρέσυρε ανοδικά και άλλα luxury brands, με την Kering να ενισχύεται 4,8%, την Moncler να καταγράφει άλμα σχεδόν 8% και τη Burberry να ενισχύεται 3,4%.

Αντιθέτως, οι αμυντικές μετοχές σημείωσαν πτώση. Η γερμανική Renk διολίσθησε κατά 8,3%, ενώ η Saab σημείωσε πτώση 4,2%. Η Hensoldt απώλεσε 5%, ενώ η Rheinmetall

έκλεισε με πτώση άνω του 5%.