Σρι Λάνκα: Σε 618 αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων απ' τις πλημμύρες

Οι αρχές εξέδωσαν σήμερα νέες προειδοποιήσεις για κατολισθήσεις λόγω των βροχοπτώσεων σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από τις πλημμύρες.

Οι αρχές της Σρι Λάνκα εξέδωσαν σήμερα νέες προειδοποιήσεις για κατολισθήσεις λόγω των βροχοπτώσεων σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από ισχυρό κυκλώνα, οι νεκροί από τις οποίες ανέρχονται πλέον σε 618.

Η κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα πάνω προηγούμενο απολογισμό συνολικά 611 νεκρών, ανεβάζοντας σε 618 τον αριθμό τους, οι 464 από τους οποίους καταγράφηκαν στην καταπράσινη κεντρική περιοχή της χώρας όπου καλλιεργείται τσάι, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 209.

Πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι στη Σρι Λάνκα, ήτοι σχεδόν το 10% του πληθυσμού, επλήγησαν από τις επιπτώσεις του περάσματος την περασμένη εβδομάδα του κυκλώνα Ντίτουαχ, του χειρότερου που αντιμετώπισε η χώρα από τις αρχές του αιώνα.

Το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών (DMC) ανακοίνωσε ότι οι μουσώνες θα έφερναν κι άλλες βροχές που θα καθιστούσαν ασταθές το έδαφος στις πλαγιές, ιδίως στην κεντρική ορεινή περιοχή και στις περιοχές στην ενδοχώρα στο βορειοδυτικό τμήμα της Σρι Λάνκα.

Σήμερα χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα και αεροσκάφη για να διανείμουν προμήθειες σε περιοχές στο κεντρικό τμήμα της χώρας οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες λόγω των κατολισθήσεων.

Η πολεμική αεροπορία της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι σήμερα έφτασε αεροπλάνο προερχόμενο από τη Μιανμάρ με ανθρωπιστική βοήθεια, μετά την έκκληση για διεθνή βοήθεια που απηύθυνε το Κολόμπο.

Ο αριθμός των ανθρώπων που προσέφυγαν σε καταυλισμούς που διαχειρίζεται το κράτος, ο οποίος είχε φτάσει κατά την κορύφωσή του τους 250.000, μειώθηκε στους 100.000, μετά την υποχώρηση των νερών, διευκρίνισε το DMC.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή σημαντικό πρόγραμμα αποζημίωσης που αποσκοπεί στην ανοικοδόμηση των σπιτιών και την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων που καταστράφηκαν από τη φυσική καταστροφή που έπληξε τη χώρα ενώ βρισκόταν σε πορεία ανάκαμψης από τη βαριά οικονομική κρίση του 2022.

Οι αρχές υπολογίζουν ότι το κόστος ανοικοδόμησης μπορεί να ανέλθει σε έως και 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ