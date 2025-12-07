Τσουκαλάς: Οι έντιμοι αγρότες δικαιολογημένα φοβούνται και ζουν τα επίχειρα της πολιτικής της ΝΔ

Ο Πρωθυπουργός μάλλον θεωρεί τους αγρότες -όπως και συνολικά τους Έλληνες πολίτες - λωτοφάγους, αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Τι χειρότερο μπορούσε να τους έχει επιφυλάξει;», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού και την αναφορά του ότι οι έντιμοι αγρότες, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.

Ειδικότερα, σε δήλωση του με τίτλο: «Οι έντιμοι αγρότες δικαιολογημένα φοβούνται και ζουν τα επίχειρα της πολιτικής της ΝΔ», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ρωτά:

«Μα αυτοί δεν είναι στους οποίους οφείλονται μισό δισεκατομμύριο από το 2024 και ένα μεγάλο μέρος της ενίσχυσης του 2025; Τι χειρότερο μπορούσε να τους έχει επιφυλάξει;

Οι έντιμοι αγρότες δεν είναι τα θύματα της πολιτικής του που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις αγροτικής γης;

Οι έντιμοι αγρότες δεν είναι που βλέπουν μειωμένη την παραγωγή τους και αυξημένα τα κόστη όλη την περίοδο Μητσοτάκη;».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «ο Πρωθυπουργός μάλλον θεωρεί τους αγρότες -όπως και συνολικά τους Έλληνες πολίτες - λωτοφάγους».

Σχετικά με την αναφορά του πρωθυπουργού στα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «δυστυχώς επί των ημερών του έχουν καταλήξει ασκήσεις επί χάρτου και τίποτα άλλο» και ειδικότερα ότι «με την ανερμάτιστη πολιτική του και την έλλειψη σχεδιασμού για την περιφέρεια, τα χωριά και οι κωμοπόλεις ερημώνουν, χωρίς υποδομές, χωρίς σύγχρονα οδικά δίκτυα, χωρίς επαρκώς στελεχωμένα νοσοκομεία και χωρίς στήριξη του επιχειρείν». «Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς αποκέντρωση και ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει. Και η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως εχθρεύεται την αυτοδιοίκηση, υπονομεύει οτιδήποτε δεν ελέγχει πλήρως», υποστηρίζει.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ακόμη ότι «η πιο ασύμβατη με την πραγματικότητα αναφορά στην ανάρτηση του ήταν η επίκληση των μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη». Επ' αυτού σημειώνει ότι «ο Πρωθυπουργός έως τώρα έχει αρνηθεί κάθε πρόταση που έχουμε κάνει για την ουσιαστική ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, όπως η τροπολογία για την απαγόρευση διορισμού δικαστών για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση τους, την αλλαγή του τρόπου επιλογής των ανώτατων κλιμακίων της δικαιοσύνης και την αναθεώρηση του άρθρου 86 το οποίο έχει εργαλειοποιήσει συστηματικά για να μην ελέγχονται πολιτικά πρόσωπα».

Όσον αφορά στην επιτάχυνση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης, συνεχίζει, «συμβουλεύουμε τον Πρωθυπουργό να ρωτήσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης πότε προσδιορίζεται στο Πρωτοδικείο της Αθήνας μια ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής (άρθρο 632 ΚΠολΔ), με τη οποία τα funds μπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν σε πράξεις εκτέλεσης (κατασχέσεις) ακόμη και αν δεν έχει τελεσιδικήσει η διαταγή πληρωμής». «Κύριε Πρωθυπουργέ, προσδιορίζονται το έτος 2037», συμπληρώνει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ