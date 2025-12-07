Κορκίδης: Η Ελλάδα θεωρείται πλέον ως μία ιστορία επιτυχίας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον

Μήνυμα του προέδρου του ΕΒΕΠ με αφορμή το 27ο Ετήσιο Φόρουμ «Capital Link Invest in Greece» στη Νέα Υόρκη αύριο, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς συμμετέχει και φέτος με τοποθέτηση του προέδρου, Βασίλη Κορκίδη, στον οδηγό του Ετήσιου Φόρουμ «Capital Link Invest in Greece», που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «Το ελληνικό όραμα διαπλέει τις επενδύσεις προς το 2030».

Ο κ. Κορκίδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή το 27ο Ετήσιο Φόρουμ «Capital Link Invest in Greece» στη Νέα Υόρκη αύριο, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, σημειώνει:

«Το Φόρουμ, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, είναι μια Διεθνής Σύνοδος Κορυφής για την Ελλάδα, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη. Αυτή η υψηλού κύρους εκδήλωση διοργανώνεται σε στενή συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με κύριους χορηγούς να περιλαμβάνουν τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές δυνάμεις Goldman Sachs, Morgan Stanley και TEN Ltd. Απολαμβάνει επίσης την ισχυρή υποστήριξη μεγάλων παγκόσμιων επενδυτικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπογραμμίζοντας περαιτέρω τη σημασία της.

Η Ελλάδα θεωρείται πλέον ως μια ιστορία επιτυχίας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και έχει πλέον κάνει μια δυναμική επιστροφή στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. Χάρη στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης, η χώρα είναι πλήρως ανοιχτή στις επενδύσεις, ενθαρρύνοντας ένα ανοιχτό επενδυτικό πλαίσιο με στόχο περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Το Φόρουμ θα αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και θα επικεντρωθεί στις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε όλους τους κύριους τομείς της οικονομίας, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία σήμερα. Με 27 χρόνια εμπειρίας, το Φόρουμ είναι η μακροβιότερη και πιο αναγνωρισμένη Διεθνής Σύνοδος Κορυφής Επενδύσεων που επικεντρώνεται στην Ελλάδα και πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Προσελκύοντας πάνω από 1.000 υψηλού επιπέδου συνέδρους ετησίως, η εκδήλωση χρησιμεύει ως βασική πλατφόρμα για την ενίσχυση του διεθνούς διαλόγου και των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει δυναμικές συζητήσεις σε πάνελ που καλύπτουν ζωτικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, των μακροοικονομικών τάσεων, των τραπεζών, της χρηματιστηριακής αγοράς, της ενέργειας, των υποδομών, της εφοδιαστικής, της φιλοξενίας, των ακινήτων, της ναυτιλίας και άλλων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ