ΧΑ: «Ακροβασίες» εκατέρωθεν των 2.050 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη

Μέρος των απωλειών των προηγούμενων ημερών ανακτά την Τετάρτη η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία προέρχεται από διήμερες απώλειες 2,52% σε επίπεδο Γενικού Δείκτη και 2,58% σε επίπεδο τραπεζικού.

Παράγοντες που αποτέλεσαν πηγή αβεβαιότητας το προηγούμενο διάστημα, φαίνεται να μετριάζονται προς το παρόν, ιδίως σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία. Εκεί όπου η απόφαση των Σοσιαλιστών να μη στηρίξουν την πρόταση μομφής δίνει «ανάσα» στη νέα κυβέρνηση Λεκορνί και απομακρύνει προσωρινά το σενάριο των εκλογών.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, όπως επισημαίνουν ξένοι αναλυτές, λιγότερη πολιτική αστάθεια δεν σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός θα εγκριθεί με την τρέχουσα μορφή του. Επίσης, όπως υπολογίζει η ING, η πορεία προς τη δημοσιονομική εξυγίανση είναι πλέον ακόμη λιγότερο αξιόπιστη, ενώ με την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, οι δημοσιονομικές προσπάθειες που απαιτούνται κάθε χρόνο για την επιστροφή σε έλλειμμα 3% το 2029 είναι ακόμη μεγαλύτερες, και η πολιτική συναίνεση για το πώς θα επιτευχθεί αυτό παραμένει άπιαστη.

Σε κάθε περίπτωση, ο γαλλικός CAC αντιδρά ανοδικά σε ποσοστό άνω του 2%, ενώ την ίδια στιγμή ο γερμανικός DAX κινείται σε οριακά θετικό έδαφος. Οι νέες απειλές Τραμπ κατά της Κίνας συντηρούν τη γενικότερη ανησυχία και την αβεβαιότητα για την αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία φάνηκε χθες να αντισταθμίζει εν μέρει τα θετικά πρώτα αποτελέσματα των αμερικανικών τραπεζών.

Το ΧΑ μετά την πρόσφατη αναβάθμιση από τον FTSE Russell έχει εισέλθει σε ένα μεταβατικό στάδιο, και οι ροές κεφαλαίων των παθητικών funds θα είναι αυτές που σταδιακά θα «υπαγορεύσουν» την κατεύθυνση της αγοράς, ειδικά ενόψει της ετυμηγορίας του MSCI. Ωστόσο, όπως επισημαίνει στο insider.gr ο επικεφαλής της ομάδας ενεργητικής διαχείρισης επενδύσεων της Global X, Malcolm Dorson, η αναβάθμιση θα πρέπει να ιδωθεί περισσότερο ως ένα σημαντικό ορόσημο σε μια μακροπρόθεσμη πορεία ανάκαμψης, παρά ως ένας βραχυπρόθεσμος καταλύτης.

Λίγο πριν τις 13:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.048,95 μονάδες με απώλειες 0,38%, έχοντας υποχωρήσει νωρίτερα έως τις 2.043,61 μονάδες.

Παρόμοια κίνηση με εναλλαγές προσήμου και για τον τραπεζικό δείκτη, που αυτή τη στιγμή υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,14% τις 2.398,78 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 44 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 67 σε αρνητικό έδαφος και 40 αμετάβλητων, με τον τζίρο μέχρι στιγμής στα 84,96 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4,15 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.