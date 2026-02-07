Υπ. Παιδείας για επεισόδια: Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες τους

Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν, αναφέρει το υπουργείο για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο. Το Υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

• Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

• Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

• Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

• Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

• Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ), αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης .

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας «αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ