ΧΑ: Κατοχύρωση κερδών στις τράπεζες, επιλεκτικές κινήσεις σε large και mid caps

Εκατέρωθεν των 2.100 μονάδων κινείται ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ τη Δευτέρα, με τη Λεωφόρο Αθηνών να βρίσκεται εν μέσω αντίρροπων τάσεων. Έως και άνω του 1,5% οι απώλειες του τραπεζικού δείκτη. Ξεχωρίζει στον FTSE Large Cap η άνοδος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Upd. 15:11

Εκατέρωθεν των 2.100 μονάδων κινείται ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ τη Δευτέρα, με τη Λεωφόρο Αθηνών να βρίσκεται εν μέσω αντίρροπων τάσεων, αφενός της κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες που προέρχονται από δυναμική άνοδο, αφετέρου στους ρυθμούς δύο σημαντικών deals.

Το πρώτο αφορά τη συνένωση Allwyn-ΟΠΑΠ που δημιουργεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη στον κλάδο τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως.

Το δεύτερο αφορά τη συμφωνία Eurobank-Fairfax για την εξαγορά, από την πρώτη, της Eurolife Life έναντι 813 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Εκτός συνόρων, οι επενδυτές βιώνουν ένα μικρό deja vu, με τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας να αναζωπυρώνεται και με τον Λεκορνί να επιστρέφει στη θέση του Πρωθυπουργού της Γαλλίας σε μια νέα απόπειρα να εγκριθεί ο γαλλικός προϋπολογισμός πριν το τέλος του έτους.

Αν και οι αγορές έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα λιγότερο «ευαίσθητες» απέναντι στο γαλλικό «δράμα», οι εξελίξεις στο Παρίσι και συνδυασμό με τη διαφαινόμενη νέα κλιμάκωση στις εμπορικές σχέσεις Ουάσιγκτον – Πεκίνου αναμένεται να δώσουν τον τόνο αυτή την εβδομάδα.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή της η Fast Finance, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο εμπορικός πόλεμος και πώς μπορεί να επηρεαστεί η ελληνική οικονομία, ωστόσο «η ψυχολογία στις αγορές είναι το Α και το Ω. Μην ξεχνάμε ότι οι αγορές βρίσκονται σε μόνιμα ιστορικά υψηλά, με τις αποτιμήσεις σε κάποιες περιπτώσεις υπερβολικές. Μένει ενάμισης μήνας για το κλείσιμο βιβλίων του έτους και το volatility έκανε την εμφάνισή του νωρίς».

Επιπλέον, η Fast Finance σχολιάζει ότι η ελληνική αγορά αναμένει και την ετυμηγορία του MSCI περί αναβάθμισης, καθώς «είναι αυτός που δίνει το σινιάλο για τα flows των ξένων θεσμικών», και υπενθυμίζει ότι ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος φέρνουν νέα για το ελληνικό αξιόχρεο από S&P, Scope και Fitch. «Όλα τα παραπάνω είναι ικανά να διατηρήσουν το ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, με το volatility να έχει τον πρώτο λόγο, θυμίζοντας ότι τα κέρδη για τον ΓΔ για το 2025 είναι 43% και για τον τραπεζικό 92%» αναφέρει η χρηματιστηριακή.

Λίγο μετά τις 15:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.089,27 μονάδες με απώλειες 0,99%, ενώ με πτωτικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών που, αυτή τη στιγμή, υποχωρεί 1,41% στις 2.429,49 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 35 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 85 που υποχωρούν και 31 αμετάβλητων, με τον τζίρο μέχρι στιγμής στα 143,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 27,16 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Eπιλεκτικές κινήσεις σε large και mid caps

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει ανοδικά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχυμένη 1,91% στα €23,42, ακολουθεί η Σαράντης με άνοδο 1,82% στα €13,44, ενώ περί του 1% ενισχύεται και ο τίτλος του ΟΠΑΠ στα 20,32 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι μετοχές των ΔΑΑ, Lamda Development, Τρ. Κύπρου και Coca-Cola HBC.

Στον αντίποδα, Metlen και Τρ. Πειραιώς υποχωρούν σε ποσοστό 3,16% και 3,05% αντίστοιχα, η Helleniq Energy διαπραγματεύεται στο -2,23%, ενώ ακολουθούν οι τίτλοι τωνμ Alpha Bank, Cenergy, ΕΤΕ, Aktor, Motor Oil, Aegean, ΔΕΗ και Optima με απώλειες άνω του 1%.



Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η ΚΡΙ-ΚΡΙ ξεχωρίζει με κέρδη 1,26% στα €17,72 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολουθούν ΕΧΑΕ (+0,45%), ΟΛΠ (+0,34%), Πλαστικά Θράκης (+0,25%) και Autohellas (+0,18%). Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι μετοχές των Profile και Intralot με απώλειες 3,13% και 2,21% αντίστοιχα.