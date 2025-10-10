«Βουτιά» 4% για το πετρέλαιο ελέω των φόβων για νέους δασμούς στην Κίνα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν πτώση 3,82%, στα 62,73 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ κατέγραψε «βουτιά» 4,24%, στα 58,90 δολάρια.

Απώλειες 4% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή μετά τις νέες απειλές που εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά της Κίνας, αναφέροντας πως θα επιβάλει «τεράστια αύξηση των δασμών» σε κινεζικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, ενώ τόνισε πως δεν έχει «κανένα λόγο» να συναντήσει τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ μετά τους πρόσφατους «εχθρικούς» ελέγχους εξαγωγών σε σπάνιες γαίες.

«Επρόκειτο να συναντήσω τον Σι σε δύο εβδομάδες, στην APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω», ανέφερε ο Τραμ και πρόσθεσε ότι ένα αντίμετρο που εξετάζουν οι ΗΠΑ «είναι μια ραγδαία αύξηση των δασμών σε κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ». «Υπάρχουν πολλά άλλα αντίμετρα που επίσης εξετάζονται σοβαρά» συμπλήρωσε.

Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ θεωρούνταν ότι βελτιώνονταν αργά, αλλά αυτή η τελευταία ανατροπή έφερε ξανά στο προσκήνιο τις ανησυχίες ότι οι υψηλότεροι δασμοί ενδέχεται να επιβραδύνουν την παγκόσμια οικονομία και να πλήξουν τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Στη Μέση Ανατολή, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες σήμερα ότι ενέκρινε την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωσης των ομήρων, υπό σθεναρή πίεση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο διαδικασίας με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακο έπειτα από δύο χρόνια.

Με αυτή την εξέλιξη ανοίγει ο δρόμος για την αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εκεί εντός 72 ωρών από την παύση των εχθροπραξιών.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν επίσης υποστεί πιέσεις, καθώς ο OPEC+ αυξάνει την προσφορά στην αγορά εδώ και μήνες.