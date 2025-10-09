Ιστορικό υψηλό για το ασήμι - Ξεπέρασε τα 50 δολάρια

Το ασήμι στην αγορά spot σημείωσε άνοδο έως και 4% στα 50,85 δολάρια η ουγγιά, το υψηλότερο από την «Ασημένια Πέμπτη» των αδελφών Hunt τη δεκαετία του 1980.

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών εκτοξεύτηκε η τιμή του ασημιού, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία σε συνδυασμό με τους περιορισμούς προσφοράς στην αγορά του Λονδίνου οδηγούν ανοδικά το μέταλλο.

Συγκεκριμένα, το ασήμι στην αγορά spot σημείωσε άνοδο έως και 4% στα 50,85 δολάρια η ουγγιά, το υψηλότερο από την «Ασημένια Πέμπτη» των αδελφών Hunt τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η «Ασημένια Πέμπτη» συνέβη στις αγορές ασημιού των Ηνωμένων Πολιτειών την Πέμπτη 27 Μαρτίου 1980, μετά την απόπειρα των αδελφών Nelson Bunker Hunt, William Herbert Hunt και Lamar Hunt ( Hunt Brothers) να μονοπωλήσουν την αγορά ασημιού.

Τα αδέλφια αποθήκευσαν περισσότερα από 200 εκατομμύρια ουγγιές, οδηγώντας την τιμή πάνω από τα 50 δολάρια ανά ουγγιά πριν καταρρεύσει κάτω από τα 11 δολάρια. Η απότομη πτώση των τιμών του ασημιού προκάλεσε πανικό στις αγορές εμπορευμάτων και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Στο Comex της Νέας Υόρκης, το ασήμι εξακολουθεί να διαπραγματεύεται κάτω από το ιστορικό υψηλό των 50,35 δολαρίων η ουγγιά που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 1980. Το ασήμι ήταν ένα από τα λίγα μέταλλα των οποίων τα ιστορικά υψηλά από τις κορυφώσεις των εμπορευμάτων των δεκαετιών του 1970 και του 1980 δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί. Σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, το νέο υψηλό του ασημιού αξίζει μόνο περίπου το ένα τέταρτο της κορύφωσής του το 1980.

Στο μεταξύ τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης χάνουν 0,87% στα 4.039,40 δολάρια/ουγγιά. Στην spot αγορά, το μέταλλο υποχωρεί κατά 0,47% στα 4.022,25 δολάρια/ουγγιά.

Το ασήμι συνεχίζει την ανοδική του πορεία, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών κατά περισσότερο από 70% φέτος, ξεπερνώντας το ρεκόρ του χρυσού. Αυτό αποτελεί μέρος της αυξανόμενης αναζήτησης ασφαλών επενδύσεων που προκλήθηκε από τους φόβους για δημοσιονομικούς κινδύνους στις ΗΠΑ, την «υπερθέρμανση» της αγοράς μετοχών και τις απειλές για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, η έλλειψη ελεύθερα διαθέσιμου ασημιού στην κρίσιμη αγορά του Λονδίνου έχει στηρίξει τις τιμές, ενώ παράλληλα έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού του μετάλλου.

Το πολύτιμο μέταλλο χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο ως επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο αλλά και στη βιομηχανία, όπως σε ηλιακούς συλλέκτες και ανεμογεννήτριες, με τις συγκεκριμένες πωλήσεις συνολικά να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του ασημιού που πωλείται. Η ζήτηση αναμένεται να υπερβεί την προσφορά για πέμπτη συνεχή χρονιά το 2025.