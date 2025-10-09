Με τζίρο που «εκτοξεύθηκε» στα €278 εκατ., η Λεωφόρος Αθηνών διατήρησε το θετικό momentum από την αναβάθμιση του ΧΑ. Ρεκόρ όγκου για Intralot, ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap οι Cenergy, ΔΕΗ, Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Με ημερήσιο τζίρο που «εκτοξεύθηκε» στα 278 εκατ. ευρώ, η Λεωφόρος Αθηνών σημείωσε νέα άνοδο την Πέμπτη, διατηρώντας θετικό momentum από την αναβάθμιση του ΧΑ.

Στους «παραδοσιακούς» πρωταγωνιστές, τις τράπεζες, προστέθηκε σήμερα και η Intralot η οποία, στο ντεμπούτο των νέων μετοχών της στο ταμπλό, διακίνησε όγκο-ρεκόρ 40,28 εκατ. τεμαχίων, αξίας 46,88 εκατ. ευρώ. Έτσι, συνυπολογίζοντας την αξία των συναλλαγών στις μετοχές των συστημικών μετοχών -ΕΤΕ €44,74 εκατ., Eurobank €32,22 εκατ., Τρ. Πειραιώς €28,56 εκατ. και Alpha Bank €22,84 εκατ.- πέντε μετοχές έκαναν μόνες τους τζίρο που άνετα θα αντιστοιχούσε σε μία ολόκληρη συνεδρίαση του ΧΑ, αθροίζοντας 176,24 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ το τραπεζικό ράλι συνεχίστηκε. Ο ΔΤΡ ενισχύθηκε 1,01% στις 2.456,64 μονάδες κι έτσι, στις 14 τελευταίες συνεδριάσεις (από 22 Σεπτεμβρίου) μετράει μόλις 2 πτωτικά κλεισίματα και καταγράφει αθροιστικά κέρδη 12,4%. Στο ίδιο διάστημα τα επιμέρους κέρδη διαμορφώνονται σε 18,45% για την ΕΤΕ, 13,92% για την Alpha Bank, 10,46% για τη Eurobank και 9,81% για την Τρ. Πειραιώς.

Ο Γενικός Δείκτης, βρίσκοντας στήριξη στο αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και σε μη τραπεζικά blue chips, «έγραψε» σήμερα, για πρώτη φορά από τις 26 Αυγούστου, ενδοσυνεδριακή τιμή άνω των 2.100 μονάδων. Από το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.104,90 μονάδων περιόρισε ελαφρά τα κέρδη του, για να ολοκληρώσει στις 2.098,05 μονάδες ενισχυμένος 0,69%.

Στο σύνολο του ταμπλό 69 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 44 που υποχώρησαν και 38 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 1,6:1.

Κινητικότητα καταγράφηκε και σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 26,12 εκατ. ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος σε ΕΤΕ, Intralot, Eurobank, Alter Ego και ΔΕΗ.

Rotation στην υψηλή κεφαλαιοποίηση

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap η Cenergy συνέχισε προς νέα υψηλά με άνοδο 2,43% στα 13,48 ευρώ, η ΔΕΗ ενισχύθηκε 2,39% στα €14,54, ενώ πάνω από 2% ενισχύθηκε και η Motor Oil στα €26,26. Το top-5 συμπλήρωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με άνοδο 1,87% στα €22,94 και η ΕΤΕ ενισχυμένη 1,58% στα €13,86.

Πάνω από 1% ενισχύθηκαν επίσης οι μετοχές των Τρ. Κύπρου (+1,53%), Alpha Bank (+1,06%) και Eurobank (+1,01%), ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Metlen (+0,84%), Τρ. Πειραιώς (+0,56%), ΔΑΑ (+0,51%) και ΟΠΑΠ (+0,40%). Αμετάβλητη στα €3,06 ολοκλήρωσε η ElvalHalcor.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Optima υποχωρώντας 1,81% στα €8,68. Ακολούθησαν οι Τιτάν και Jumbo με απώλειες 1,085 και 1,075 αντίστοιχα, ενώ σε ποσοστό μικρότερο του 1% υποχώρησαν οι τίτλοι των ΟΤΕ (-0,88%), Viohalco (-0,49%) και Coca-Cola HBC (-0,31%).