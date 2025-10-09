Αγορές | Χρηματιστήριο

ΧΑ: Ήπια άνοδος και rotation

Δημήτρης Ζάντζας
Ήπια ανοδικά ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, ευθυγραμμισμένος με τις τάσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πιο συγκρατημένη η κίνηση τις τράπεζες, ξεχωρίζουν ανοδικά στον FTSE Large Cap οι Cenergy, ElvalHalcor και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Upd. 11:48

Ήπια ανοδικά επιχειρεί να κινηθεί την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, ευθυγραμμισμένος με τις τάσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, όπου προς το παρόν φαίνεται ότι αποφεύγεται η διάλυση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, αφήνουν μια χαραμάδα αισιοδοξίας και επιτρέπουν στους επενδυτές να μείνουν σε στάση αναμονής.

Εντός συνόρων, το θετικό momentum από την αναβάθμιση του ΧΑ διατηρείται και, παρά την εικόνα της χθεσινής συνεδρίασης, αναλυτές της αγοράς αναμένουν ότι η μεταβλητότητα σταδιακά θα αυξηθεί.

Στο σημερινό ταμπλό οι τραπεζικοί τίτλοι κινούνται πιο συγκρατημένα, μετά το ράλι 11,3% του ΔΤΡ από τις 22 Σεπτεμβρίου, ένα διάστημα στο οποίο ο δείκτης μετράει μόλις 2 πτωτικά κλεισίματα σε σύνολο 13 συνεδριάσεων.

Αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται στην πλειονότητα των τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν σήμερα ανοδικά οι Cenergy, ElvalHalcor και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Λίγο πριν τις 12:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.089,75 μονάδες, ενισχυμένος 0,30%, ενώ ο συνολικός τζίρος βρίσκεται στα 54,83 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €8,74 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Για τον τραπεζικό δείκτη τα κέρδη διαμορφώνονται σε 0,40% στις 2.441,88 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 72 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 41 σε αρνητικό και 38 αμετάβλητων.

Πιο αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, η Cenergy ενισχύεται 2,43% στα 13,48 ευρώ, η ElvalHalcor 1,79% στα 3,12 ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1,51% στα 22,86 ευρώ, ενώ ενισχυμένες σε ποσοστό άνω του 1% ακολουθούν οι ΔΕΗ και ΕΤΕ.

Μικρότερα κέρδη καταγράφουν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Eurobank (+0,73%), Aegean (+0,45%), Alpha Bank (+0,34%), Coca-Cola HBC (+0,16%) και Τρ. Πειραιώς (+0,08%).

Στον αντίποδα οι Aktor και Optima υποχωρούν σε ποσοστό 1,86% και 0,90% αντίστοιχα, ενώ μικρότερες απώλειες σημειώνουν οι τίτλοι των Jumbo, Lamda Development, Metlen, ΟΠΑΠ και ΔΑΑ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζει η είσοδος στο ταμπλό των νέων μετοχών της Intralot, η οποία διαπραγματεύεται στα 1,17 ευρώ με άνοδο 1,03%, έχοντας διακινήσει μέχρι στιγμής όγκο 15,5 εκατ. τεμαχίων αξίας 17,93 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά ενισχυμένη η Profile στο +4,85%, ενώ κέρδη 1,41% και 1,21% καταγράφουν οι Intracom και Ideal αντίστοιχα. Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η ΕΧΑΕ που υποχωρεί 1,20% στα 6,57 ευρώ.

