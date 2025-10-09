Στη Βουλή η τροποποίηση της σύμβασης για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Με το σχέδιο νόμου τροποποιείται η διαδικασία παράδοσης του συγκεκριμένου έργου.

Στην ολομέλεια τίθεται σε ψηφοφορία, σήμερα Πέμπτη, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, με το οποίο τροποποιείται σύμβαση δωρεάς ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και το ίδρυμα Ωνάση, η οποία αφορά στη διαμόρφωση νέας πτέρυγας στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, νέας καρδιοχειρουργικής κλινικής παίδων στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και στην αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του. Με το σχέδιο νόμου τροποποιείται η διαδικασία παράδοσης του συγκεκριμένου έργου. «Δεδομένου ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η προσωρινή παραλαβή του χωρίς να διαπιστωθούν ελλείψεις και προβλήματα, με την κύρωση της προτεινόμενης σύμβασης θα καταστεί δυνατή η άμεση θέση σε λειτουργία της νέας πτέρυγας, επ' ωφελεία των ασθενών και του κοινωνικού συνόλου», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ξενοφών Μπαραλιάκος ανέφερε ότι με την σημερινή τροποποίηση, μια από τις σημαντικότερες υγειονομικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα, η νέα πτέρυγα του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, θα παραδοθεί πλήρως ολοκληρωμένη στους πολίτες. «Το σχέδιο νόμου εισάγει μια βασική θεσμική ρύθμιση. Προβλέπει με ακρίβεια την διαδικασία οριστικής παραλαβής του έργου και την πλήρη θεσμική ολοκλήρωσή του. Τίθεται σαφές και δεσμευτικό πλαίσιο που διασφαλίζει ότι η νέα πτέρυγα θα τεθεί σε λειτουργία άμεσα, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ή γραφειοκρατικά εμπόδια», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και τόνισε ότι το έργο έχει τη σφραγίδα της προσφοράς και του αλτρουισμού, είναι έργο που τιμά τη χώρα και υπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης είπε ότι το έργο έχει βαθιά κοινωνική και επιστημονική σημασία και η νέα πτέρυγα του Ωνάσειου μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον χάρτη της καρδιοχειρουργικής και μεταμοσχευτικής φροντίδας στη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει την τροποποίηση της σύμβασης γιατί αναγνωρίζει απόλυτα την αξία της δωρεάς και γιατί η νέα πτέρυγα θα ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της μεταμόσχευσης και της εξειδικευμένης καρδιοχειρουργικής, είπε ο βουλευτής, ο οποίος σημείωσε όμως ότι η λειτουργία του Ωνασείου αποτελεί μια φωτεινή εξαίρεση σε ένα σύστημα υγείας που δυστυχώς υποφέρει από συστηματική απαξίωση.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος επισήμανε ότι η αρχική συμφωνία για τη δωρεά επιτεύχθηκε το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, «χάρη μάλιστα στην εξυγίανση του ιδρύματος που το 2014 είχε ένα τεράστιο χρέος». Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, συμφωνεί στην κύρωση της σύμβασης αλλά όχι με υπαναχώρηση του κράτους από τον εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο του, ώστε να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί. «Είναι ορθή η επίσπευση των διαδικασιών αλλά ποτέ εις βάρος της νομιμότητας, τόσο της τυπικής όσο και της ουσιαστικής. Εξυπακούεται ότι είμαστε υπέρ της άμεσης λειτουργίας του κέντρου μεταμοσχεύσεων στο Ωνάσειο γιατί αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την ελληνική πραγματικότητα, εφόσον βέβαια τηρούνται οι προδιαγραφές», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα είπε ότι οι σύγχρονες επιστημονικές δυνατότητες της καρδιοχειρουργικής και της μεταμοσχευτικής φροντίδας, αντί να αξιοποιούνται στα πλαίσια ενός αποκλειστικά δωρεάν δημόσιου συστήματος υγείας, αποτελούν πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη στιγμή μάλιστα που το ΕΣΥ συνεχώς υποβαθμίζεται, αποψιλώνονται τα εργαστήρια του, και την ώρα που η κυβέρνηση βάζει μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και ιδιώτες. «Πέρα από τα αμύθητα κέρδη του συγκεκριμένου ομίλου, που απολάμβανε προφανώς την αμέριστη οικονομική στήριξη από κάθε κυβέρνηση, διαχρονικά, ουσιαστικά με ένα μικρό ποσό, σε σχέση με την κερδοφορία του, εμπορεύεται μια κρίσιμη κοινωνική ανάγκη για την έγκαιρη πρόληψη, θεραπεία και την αποκατάσταση της υγείας του λαού», είπε η βουλευτής του ΚΚΕ.

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Οζγκιούρ Φερχάτ είπε ότι η πολιτεία ολοένα και περισσότερο παραχωρεί ρόλο σε ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούν με τους κανόνες της αγοράς. «Η σημερινή τροποποίηση ανοίγει τον δρόμο της περαιτέρω αποδυνάμωσης του δημοσίου. Εισάγει διαδικασία που ενώ παρουσιάζονται, ως επιτάχυνση, στην πράξη μειώνουν τον βαθμό του δημόσιου ελέγχου», είπε ο βουλευτής και σημείωσε ότι συνεχώς διευρύνεται ένα μοντέλο που το κράτος παρακολουθεί αντί να καθοδηγεί. «Είναι όμως άλλο πράγμα η δωρεά και είναι άλλο η συμπερίληψη του ιδιωτικού παράγοντα στη διοίκηση της υγείας», σημείωσε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου είπε ότι η παραλαβή των έργων πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητους εκτιμητές χωρίς ελαττώματα, φανερά ή κρυφά, και με ενεργή τη δυνατότητα του δημοσίου να αντιταχθεί σε παραλείψεις και τυχόν ελαττώματα και να αξιώσει την αποκατάστασή τους τους με κάλυψη του κόστους από τον αντισυμβαλλόμενο. «Αυτή η τροποποίηση παρέχει υπερβολικά πλεονεκτήματα στον φορέα υλοποίησης και αυξάνει τους κινδύνους καθυστερήσεων τεχνικών και άλλων πραγματικών ελαττωμάτων και οικονομικών επιβαρύνσεων των φορολογουμένων, οι οποίοι αξιώνουν ουσιαστική λογοδοσία», είπε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Τάσος Οικονομόπουλος είπε ότι η δωρεά αφορά νέα πτέρυγα που θα λειτουργεί μεταμοσχευτικό κέντρο και παιδιατρική καρδιολογική κλινική για καρδιοχειρουργικά περιστατικά που είναι θέμα πολύ ευαίσθητο και σημαντικό. «Δεν διαφωνούμε ότι θα προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες το κέντρο αυτό με όλες τις υπηρεσίες του. Θα προτιμούσαμε όμως να μπορεί το κράτος μας να υποστηρίζει τις βασικές ανάγκες μας σε όλους τους τομείς με δικούς του πόρους και οι ιδιωτικοί πόροι να μπορούν να στραφούν στην έρευνα ώστε να αναστραφούν και τα κύματα φυγής των νέων επιστημόνων», είπε ο κ. Οικονομόπουλος.

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας επισήμανε ότι έχει ήδη ψηφιστεί διάταξη με την οποία το Ωνάσειο απολαμβάνει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και «μετατράπηκε έτσι σε ένα είδος ιδιωτικής κλινικής». Το ζήτημα που ανακύπτει, είπε ο κ. Μπιμπίλας, είναι αν πίσω από τις λέξεις δωρεά και χρηματοδότηση, κρύβεται η παράδοση αρμοδιοτήτων του κράτους σε ιδιωτικά ιδρύματα και αν το κράτος παραχωρεί το ρόλο του με συνέπεια ο πολίτης να μετατρέπεται σε πελάτη.

Στο αντικείμενο το νομοσχεδίου αναφέρθηκε, σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. «Ωνάσειο, Νιάρχος είναι δύο ιδρύματα, οπαδοί του Λοατκισμού και όλων αυτών των ξενόφερτων ιδεοληψιών που επιβλήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, τα προηγούμενα έτη. Όλες αυτές οι διαφημίσεις κλπ, είναι οι ουσιώδεις διαφορές μας. Άρα και μόνο γι΄αυτό, εμείς είμαστε απέναντι από την επιλογή αυτής της αδόκιμης, αντεθνικής συνεργασίας με το Ωνάσειο και το Νιάρχος», είπε ο κ. Βελόπουλος και συνέχισε: «Θα μου πείτε, να μην πάρουμε λεφτά; Δεν είναι δίλημμα αυτό. Με το ίδιο σκεπτικό μπορείτε να πάρετε λεφτά και από εμπόρους ναρκωτικών, μπορείτε να πάρετε λεφτά από λαθρεμπόρους πετρελαίων. Όχι. Στην πολιτική πρέπει να υπάρχει φραγή και πρέπει να υπάρχει και ηθική. Η σύμβαση έχει σοβαρές αδυναμίες. Βρίθει αλλεπάλληλων προθεσμιών, επιτροπών, υπογραφών και αποφάσεων. Δημιουργεί έναν λαβύρινθο. Η αδράνεια της διοίκησης μπορεί να χαρίσει την παραλαβή με κακοτεχνίες. Αν η διοίκηση καθυστερήσει, μπορεί να παραλάβουμε το έργο με κακοτεχνίες. Αυτό δεν είναι προστασία του δημοσίου συμφέροντος, γιατί θα χρειαστεί να πληρώσει το κράτος μετά». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι πράγματι το έργο είναι πολύτιμο και η δωρεά σημαντική «όμως η τροποποίηση αυτή δεν θωρακίζει το δημόσιο συμφέρον, αφήνει παράθυρα, δίνει υπερβολικά πλεονεκτήματα στον φορέα της υλοποίησης, εκθέτει τον πολίτη σε κινδύνους» και ότι αυτό που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή, κινείται στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη, διότι ο υπουργός Υγείας θα αποφασίσει για όλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ