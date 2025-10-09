Ειδήσεις | Διεθνή

Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το Νόμπελ Λογοτεχνίας
Βραβεία Νόμπελ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Images
Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025.

Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025.

Ο μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος είναι ένας από τους σημαντικότερους, σύγχρονους συγγραφείς και γεννήθηκε στο Γκιούλα της Ουγγαρίας, στις 5 Ιανουαρίου 1954.

Σπούδασε νομικά και φιλολογία στα Πανεπιστήμια του Ζέγκεντ και της Βουδαπέστης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Ούγγρους συγγραφείς.Γνωστός για τα μυθιστορήματά του, συχνά αναφερόμενα ως μεταμοντέρνα, με περισσότερο δυστοπικά και μελαγχολικά θέματα, που.

Αρκετά από τα έργα του, όπως τα μυθιστορήματα Satantango (Το Τανγκό του Σατανά) και Η μελαγχολία της αντίστασης, έχουν γυριστεί και σε ταινίες από τον Ούγγρο σκηνοθέτη του κινηματογράφου Μπέλα Ταρ. Στην Ελλάδα, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΠΟΛΙΣ.

Γράφει στην ουγγρική και στη γερμανική γλώσσα, αλλά έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 10 γλώσσες. Σε μια συνέντευξη τον Δεκέμβριο του 2023, είπε ότι έγινε συγγραφέας χάρη στο έργο του Φραντς Κάφκα «Ο Πύργος».

Το τιμητικό αυτό βραβείο πάντως δεν προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους λογοτεχνικούς κύκλους, καθώς ο Λάσλο Κρασναχορκάι θεωρείται εδώ και χρόνια, ένας από τους κορυφαίους υποψήφιους για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχονται δύο νέα επιδόματα τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

Ασανσέρ: Βήμα βήμα η δήλωση στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων - Τα λάθη και οι διορθώσεις

«Μεγάλος Αδερφός» στα ΙΧ: Στα σκαριά το Ενιαίο Μητρώο Οχημάτων

tags:
Νόμπελ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider