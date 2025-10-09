Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025.

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Ο μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος είναι ένας από τους σημαντικότερους, σύγχρονους συγγραφείς και γεννήθηκε στο Γκιούλα της Ουγγαρίας, στις 5 Ιανουαρίου 1954.

Σπούδασε νομικά και φιλολογία στα Πανεπιστήμια του Ζέγκεντ και της Βουδαπέστης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Ούγγρους συγγραφείς.Γνωστός για τα μυθιστορήματά του, συχνά αναφερόμενα ως μεταμοντέρνα, με περισσότερο δυστοπικά και μελαγχολικά θέματα, που.

Αρκετά από τα έργα του, όπως τα μυθιστορήματα Satantango (Το Τανγκό του Σατανά) και Η μελαγχολία της αντίστασης, έχουν γυριστεί και σε ταινίες από τον Ούγγρο σκηνοθέτη του κινηματογράφου Μπέλα Ταρ. Στην Ελλάδα, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΠΟΛΙΣ.

Γράφει στην ουγγρική και στη γερμανική γλώσσα, αλλά έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 10 γλώσσες. Σε μια συνέντευξη τον Δεκέμβριο του 2023, είπε ότι έγινε συγγραφέας χάρη στο έργο του Φραντς Κάφκα «Ο Πύργος».

Το τιμητικό αυτό βραβείο πάντως δεν προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους λογοτεχνικούς κύκλους, καθώς ο Λάσλο Κρασναχορκάι θεωρείται εδώ και χρόνια, ένας από τους κορυφαίους υποψήφιους για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.