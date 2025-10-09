Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: «Καμπάνα» 5,5 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Πρόστιμο ύψους 5,5 εκατ. ευρώ καλείται να καταβάλει η Ελλάδα λόγω της μη εκτέλεσης απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014, για το ζήτημα λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) Ζακύνθου.

Πρόστιμο ύψους 5,5 εκατ. ευρώ καλείται να καταβάλει η Ελλάδα λόγω της μη εκτέλεσης απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014, για το ζήτημα λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) Ζακύνθου.

Η χώρα θα καταβάλει άμεσα 5,5 εκατ. ευρώ και επιπλέον 12.500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, έως την πλήρη εφαρμογή της προηγούμενης καταδικαστικής απόφασης.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προχώρησε στην απόφαση αφού έλαβε υπόψη «τον μεγάλο αριθμό αποφάσεων που διαπίστωσαν ότι το εν λόγω κράτος μέλος δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για τη διαχείριση των αποβλήτων, τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες διαπίστωσε ότι το κράτος μέλος δεν είχε συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του στον εν λόγω τομέα».

Στην πρώτη καταδικαστική απόφαση του 2014, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει δύο οδηγιών για τα απόβλητα και δεν είχε τερματίσει τη χρήση χώρου υγειονομικής ταφής στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, τον βιότοπο της θαλάσσιας χελώνας «Caretta caretta», παρόλο που ο χώρος υγειονομικής ταφής ήταν υπερπλήρης και η δυσλειτουργία του αποτελούσε κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

Παρά την προειδοποιητική επιστολή που απηύθυνε το Ευρωπαϊκό δικαστήριο στην Ελλάδα στις 28 Ιουνίου 2017, «η Ελλάδα δεν είχε ούτε καταρτίσει σχέδιο ανάπτυξης για τη συνέχιση της λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Ζακύνθου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/31 ούτε είχε παροπλίσει τον εν λόγω χώρο υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Ζακύνθου συνέχισε να δέχεται απόβλητα μέχρι το τέλος του 2017» αναφέρει η απόφαση.

Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο υποχρεώνει την Ελλάδα σε καταβολή χρηματικής ποινής ύψους 12.500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης από την έκδοση της σημερινής απόφασης έως την ημερομηνία εκτέλεσης της απόφασης του 2014, καθώς και σε καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσού ύψους 5.500.000 ευρώ στην Επιτροπή. Τα ποσά αυτών των ποινών βασίζονται στη σοβαρότητα της παράβασης.