Πότε θα αρχίσει να επηρεάζει τις αγορές το shutdown στις ΗΠΑ;

Όσο περνούν οι μέρες, η αντίδραση των επενδυτών θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη διάρκεια του shutdown, εκτιμά η Morgan Stanley, επισημαίνοντας ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα διαρκέσει για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα.

Η αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες διανύει ήδη τη δεύτερη εβδομάδα, στις αγορές ωστόσο όλα μοιάζουν ήρεμα. H μεταβλητότητα παραμένει χαμηλή, οι αποδόσεις των ομολόγων δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά και οι S&P και Nasdaq σημειώνουν νέα ρεκόρ.

«Όπως έχουμε δει σε προηγούμενες περιπτώσεις, όσο περισσότερο παρατείνεται, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να έχει αντίκτυπο» αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου, εξηγώντας ότι «αυτό συμβαίνει επειδή αρχίζουν να συσσωρεύονται οι κίνδυνοι για τις προοπτικές της οικονομίας και οι επενδυτές κάποια στιγμή αναγκάζονται να συνυπολογίσουν έναν πιο αδύναμο ρυθμό ανάπτυξης».

Υπάρχουν τρία σημεία-δείκτες που παρακολουθούν οι αναλυτές της Morgan Stanley για να διαπιστώσουν πότε οι επενδυτές μπορεί να αρχίσουν να το αισθάνονται αυτό.

Πρώτον, η καθυστέρηση της πληρωμής προς τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε αναστολή. Αυτό αναμένεται σε λίγες ημέρες από σήμερα. Μελέτες δείχνουν ότι οι δαπάνες των εργαζομένων που πλήττονται από το shutdown μπορεί να μειωθούν κατά 2% έως 4%. Αυτό δεν είναι μεγάλο πλήγμα για το ΑΕΠ, αλλά αποτελεί ένδειξη ότι οι επιπτώσεις του shutdown αρχίζουν να διαχέονται.

Δεύτερον, αυτή τη φορά η κατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική λόγω πιθανών απολύσεων. Η κυβέρνηση έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε μόνιμες περικοπές προσωπικού, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Τα συνδικάτα έχουν ήδη δηλώσει ότι θα προσφύγουν δικαστικά. Ωστόσο, αν οι ενέργειες αυτές ξεκινήσουν ή ακόμη κι αν αυξηθεί η νομική αβεβαιότητα σχετικά με αυτές, το οικονομικό διακύβευμα θα μπορούσε να μεγαλώσει.

Τρίτον, η Morgan Stanley παρακολουθεί ενδεχόμενες πραγματικές διαταραχές στην οικονομική δραστηριότητα. Το αμέσως προηγούμενο shutdown έληξε όταν μειώθηκαν υποχρεωτικά οι αεροπορικές πτήσεις στη Νέα Υόρκη λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ παρατηρούνται ήδη σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων σε όλη τη χώρα. Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί και ταυτόχρονα δεν υπάρξουν σημάδια προόδου στην Ουάσιγκτον για άρση του shutdown, η ανησυχία των επενδυτών θα ενισχυθεί.

Επομένως, αν και οι αγορές δικαιολογημένα παραμένουν ήρεμες μέχρι στιγμής, η Morgan Stanley εκτιμά πως όσο περισσότερο διαρκεί το shutdown, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα κάτι από τα παραπάνω να ωθήσει τους επενδυτές να αναθεωρήσουν την αισιοδοξία τους.