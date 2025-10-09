RE/MAX Ελλάς: Ηλικίας άνω των 20 ετών το 74,1% των ακινήτων που ενοικιάστηκαν το 2025

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 44,7% των μισθώσεων αφορά κατοικίες έως 50 τ.μ., το 21,9% ακίνητα από 51 έως 75 τ.μ. και το 30,1% κατοικίες από 76 έως 150 τ.μ.. Μόλις το 3,3% των μισθώσεων αφορούσε κατοικίες άνω των 151 τ.μ.

Ένας στους δύο ενδιαφερομένους νοίκιασε διαμέρισμα εμβαδού έως 50 τετραγωνικών μέτρων, ενώ τρεις στους δέκα μίσθωσαν κατοικίες από 75 έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, το 74,1% των ακινήτων που ενοικιάστηκαν είναι ηλικίας άνω των 20 ετών, το 19,5% αφορά κατοικίες από 6 έως 20 ετών και μόλις το 6,4% ανήκει στην κατηγορία των νεόδμητων, έως 5 ετών.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την πανελλαδική έρευνα της RE/MAX Ελλάς σχετικά με τις μισθώσεις ακινήτων για το 2025, η οποία αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, ότι οι ενοικιαστές εξακολουθούν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανακαίνιση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, πέρα φυσικά από την τοποθεσία. Αντίθετα, το ενδιαφέρον για τεχνολογίες «smart home» παραμένει περιορισμένο.

Η ετήσια ανάλυση της RE/MAX Ελλάς, βασισμένη σε στοιχεία από τις εκμισθώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του μεγαλύτερου κτηματομεσιτικού δικτύου της χώρας —με 88 γραφεία και περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων— αποτυπώνει ξεκάθαρα τις τάσεις στις μισθώσεις κατοικιών. Η έρευνα παρουσιάζει το είδος και την παλαιότητα των ακινήτων που νοικιάστηκαν, τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι ενοικιαστές, καθώς και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ Αττικής, Θεσσαλονίκης και υπόλοιπης Ελλάδας.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 44,7% των μισθώσεων αφορά κατοικίες έως 50 τ.μ., το 21,9% ακίνητα από 51 έως 75 τ.μ. και το 30,1% κατοικίες από 76 έως 150 τ.μ.. Μόλις το 3,3% των μισθώσεων αφορούσε κατοικίες άνω των 151 τ.μ.

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές, σε πανελλαδικό επίπεδο, αναζητούν κατοικίες φωτεινές και διαμπερείς, να είναι κοντά σε στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα), να διαθέτουν θέσεις στάθμευσης, αλλά και να διευκολύνεται η φιλοξενία των κατοικιδίων τους. Για παροχές τεχνολογίας, οι περισσότεροι ενοικιαστές εμφανίζονται αδιάφοροι για τους λεγόμενους «έξυπνους» αυτοματισμούς, παρότι αυξάνεται η ζήτηση για ανακαινισμένα ακίνητα. Επίσης, η θέρμανση με φυσικό αέριο είναι κυρίαρχη σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ στην Περιφέρεια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό το πετρέλαιο, αλλά και τα κλιματιστικά.

Αττική

Στην Αττική, σύμφωνα με τη RE/MAX Ελλάς, οι κατοικίες που ενοικιάστηκαν ήταν κυρίως μικρού και μεσαίου εμβαδού. Ειδικότερα, το 53,7% των μισθώσεων αφορούσε κατοικίες έως 75 τ.μ. και το 45,2% κατοικίες από 76 έως 150 τ.μ., ενώ μόλις το 1,1% αφορούσε ακίνητα άνω των 151 τ.μ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός μισθώσεων μικρότερων ακινήτων παρατηρήθηκε στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια, ενώ στα βόρεια και νότια προάστια ενοικιάστηκαν κυρίως κατοικίες από 75 έως 150 τ.μ. Στον Πειραιά, οι περισσότερες μισθώσεις αφορούσαν διαμερίσματα 50–75 τ.μ.

Όσον αφορά στην ηλικία των ακινήτων, η πλειονότητα των μισθώσεων (84,9%) αφορά κατοικίες άνω των 20 ετών, ενώ για νεόδμητα ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών οι μισθώσεις ανέρχονται σε μόλις 4,3% επί του συνόλου, γεγονός που αντανακλά το απόθεμα παλαιότερων ακινήτων που υπάρχει στην κτηματαγορά, αλλά και τις οικονομικές επιλογές των ενοικιαστών.

Στα χαρακτηριστικά των ακινήτων, οι περισσότεροι ενοικιαστές στην Αττική αναζητούν διαμερίσματα διαμπερή και φωτεινά σε ποσοστό 94%, σε ήσυχες περιοχές σε ποσοστό 62%, την ύπαρξη εξωτερικού χώρου ή θέας και χώρου στάθμευσης (56%). Η ανακαίνιση είναι ζητούμενο για το 82% των ενοικιαστών, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στα κουφώματα, με το 69% να προτιμά κουφώματα αλουμινίου και το 25% νέας τεχνολογίας (PVC κ.λπ.). Στη θέρμανση, το 75% ζητά φυσικό αέριο, ενώ το ενδιαφέρον για Smart Home αυτοματισμούς παραμένει σχετικά περιορισμένο (19% επιθυμητό, 81% αδιάφορο). Τέλος, η πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει βασική προτεραιότητα για το 94% των ενοικιαστών.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τη RE/MAX Ελλάς, η ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε κατοικίες μικρής επιφάνειας. Το 63,1% των μισθώσεων αφορά ακίνητα έως 50 τ.μ., ενώ ένα επιπλέον 17,9% κατοικίες από 51 έως 75 τ.μ. Στην ανατολική Θεσσαλονίκη, σε περιοχές όπως η Καλαμαριά και η Θέρμη, ξεχωρίζουν οι μισθώσεις μεγαλύτερων κατοικιών, από 75 έως 150 τ.μ. Στο κέντρο της πόλης κυριαρχούν οριακά τα ακίνητα από 50 έως 100 τ.μ., ενώ στη δυτική Θεσσαλονίκη η πλειονότητα των μισθώσεων αφορά κατοικίες έως 50 τετραγωνικών μέτρων.

Σχετικά με την ηλικία, παλαιότερα ακίνητα παραμένουν κυρίαρχα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς το 83,7% των μισθώσεων αφορά ακίνητα άνω των 20 ετών. Τα νεόδμητα ακίνητα αφορούν μόλις το 3,4% των ενοικιάσεων, ποσοστό μικρότερο από το αντίστοιχο της Αττικής.

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το 88% των ενοικιαστών ζητά διαμπερή και φωτεινά σπίτια, ενώ ποσοστό 62% δίνει έμφαση σε θέα ή εξωτερικό χώρο και στην εγγύτητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ήσυχη περιοχή φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα μόνο για το 25% των ενοικιαστών. Η ύπαρξη αποθήκης απασχολεί περιορισμένο ποσοστό ενδιαφερόμενων ενοικιαστών (12%), ενώ στην επίπλωση υπάρχει ποικιλία στις επιλογές: το 50% ζητά ακίνητο χωρίς επίπλωση, το 12% επιπλωμένο, ενώ το 38% δηλώνει αδιάφορο για το αν το ακίνητο είναι ή όχι επιπλωμένο. Η θέρμανση με φυσικό αέριο είναι καθολικά ζητούμενο στη Θεσσαλονίκη σε ποσοστό 100%.

Περιφέρεια

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, σύμφωνα με τη RE/MAX Ελλάς, οι μισθώσεις αφορούν κυρίως μικρά και μεσαία ακίνητα, με το 39,6% των ενοικιάσεων να αφορά κατοικίες έως 50 τ.μ. και το 23,2% ακίνητα από 51 έως 75 τετραγωνικά μέτρα. Οι μισθώσεις σε κατοικίες από 76 έως 150 τ.μ. φτάνουν αθροιστικά το 33,1%, ενώ το ποσοστό των ακινήτων άνω των 151 τ.μ. είναι περιορισμένο (4,1%).

Η παλαιότητα των ακινήτων στην Περιφέρεια είναι γενικά μικρότερη σε σύγκριση με την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Παρότι το 66,8% των μισθώσεων αφορά κατοικίες άνω των 20 ετών, υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό νεότερων ακινήτων. Συγκεκριμένα, το 17,6% των μισθώσεων αφορά κατοικίες ηλικίας 16 έως 20 ετών, ενώ ένα επιπλέον 15,6% αφορά ακίνητα έως 15 ετών.

Αξίζει να σημειωθούν και κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή. Στη Λάρισα και τον Βόλο οι ενοικιαστές επέλεξαν κυρίως νεόδμητες κατοικίες και ακίνητα έως 5 ετών, εμβαδού έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Αντίθετα, σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, την Κομοτηνή και τον Βόλο, οι περισσότερες μισθώσεις αφορούν μικρότερες κατοικίες έως 50 τ.μ., ηλικίας κυρίως άνω των 20 ετών. Στην Καβάλα, τα Χανιά και το Ηράκλειο κυριαρχούν μισθώσεις κατοικιών επιφάνειας από 75 έως 150 τ.μ., ενώ στις Σέρρες και τη Δράμα οι περισσότερες αφορούν κατοικίες από 50 και 75 τετραγωνικά μέτρα.

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά, οι ενοικιαστές ζητούν κυρίως διαμπερή και φωτεινά ακίνητα (73%), ενώ η ανακαίνιση φαίνεται να αποτελεί ζητούμενο για το 77%. Η ύπαρξη θέσης στάθμευσης είναι σημαντική για το 64% των ενοικιαστών και οι χώροι αποθήκευσης για έναν στους δύο.

Σχετικά με τη θέρμανση, η εικόνα είναι πιο μοιρασμένη σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις καθώς το 38% επιλέγει πετρέλαιο, το 23% φυσικό αέριο και το 25% σύστημα κλιματισμού (A/C). Εσωτερικά, το 50% των ενοικιαστών ζητά επιπλωμένα ακίνητα, το 23% μη επιπλωμένα και το 27% δηλώνει αδιάφορο για το αν το ακίνητο είναι ή όχι επιπλωμένο.

Η έρευνα της RE/MAX Ελλάς αποτυπώνει με σαφήνεια τόσο τα χαρακτηριστικά των κατοικιών που ενοικιάστηκαν όσο και τις προτιμήσεις των ενοικιαστών στην ελληνική αγορά. Οι διαφορές μεταξύ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Περιφέρειας αναδεικνύουν τη δυναμική και την ποικιλομορφία της αγοράς, με κοινά σημεία αναφοράς τη λειτουργικότητα, την ποιότητα και την τοποθεσία.