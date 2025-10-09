Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Η Unrwa έτοιμη να πλημμυρίσει τον θύλακα με τρόφιμα και φάρμακα

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς κάνοντας λόγο για πηγή «μεγάλης ανακούφισης» και δήλωσε έτοιμη να πλημμυρίσει τη Λωρίδα της Γάζας με τρόφιμα τα οποία έχει επείγουσα ανάγκη ο πληθυσμός.

«Η Unrwa έχει στη διάθεσή της τρόφιμα, φάρμακα και άλλα προϊόντα πρώτης ανάγκης για τη Γάζα. Διαθέτουμε αρκετά για να θρέψουμε ολόκληρο τον πληθυσμό για τους επόμενους τρεις μήνες», δηλώνει με ανάρτησή του στο Χ ο γενικός διευθυντής της Unrwa Φιλίπ Λαζαρινί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

