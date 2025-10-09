ΚΕΠΕ: Νέα μείωση για τον δείκτη φόβου τον Σεπτέμβριο

Νέα μείωση κατέγραψε η τιμή του δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτη «φόβου» του ΚΕΠΕ τον Σεπτέμβριο του 2025, φτάνοντας το 23,24% στις 30/9/2025 από το 23,50% στις 29/8/2025.

Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας το 23,61% τον Σεπτέμβριο του 2025 από 23,98% τον Αύγουστο του 2025.

Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδο χαμηλότερο του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 31,87%.

Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιούνιο του 2025,2 ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης (ΣΔΠ) σημείωσε πτώση, σε συνέχεια της οριακής ανόδου της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα για το σύνολο της περιόδου εξέτασης.

Η εν λόγω εξέλιξη ενδέχεται να αποτελεί τμήμα της ενδιάμεσης μεταβλητότητας του ΣΔΠ. Εναλλακτικά, δύναται να ακολουθεί την τάση ήπιας διόρθωσης προς τα κάτω που φαίνεται να χαρακτηρίζει την πορεία του μετά το πιο πρόσφατο μέγιστο που είχε καταγραφεί.

Σε αυτή τη βάση, η πιο πιθανή ερμηνεία μοιάζει να είναι η συγκράτηση των προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, με ασαφείς ενδείξεις αναφορικά με τις προοπτικές για τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες.

Η αναφερόμενη ασάφεια συνδέεται ενδεχομένως με την αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη των γεωπολιτικών κινδύνων. Σε κάθε περίπτωση, αναγκαία καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας