Ελληνική πόλη - έκπληξη στους γαστρονομικούς «θησαυρούς» της Ευρώπης

Δεν είναι ούτε η Αθήνα ούτε η Θεσσαλονίκη.

Μια ελληνική πόλη βρίσκεται ανάμεσα στους 16 καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με τον οργανισμό European Best Destinations.

Δεν είναι ούτε η Αθήνα, ούτε η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο travelgo.gr