Σε υψηλό εβδομάδας το πετρέλαιο με άλμα άνω του 1%

Στον δρόμο των κερδών επέστρεψε το πετρέλαιο την Τετάρτη, καθώς αναρριχήθηκε σε υψηλό εβδομάδας με άνοδο άνω του 1% με ώθηση από τους επενδυτές που βλέπουν έλλειψη προόδου για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να διατηρούνται οι κυρώσεις κατά της Μόσχας, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκε αύξηση στην κατανάλωση «μαύρου χρυσού» στις ΗΠΑ.

Στον δρόμο των κερδών επέστρεψε το πετρέλαιο την Τετάρτη, καθώς αναρριχήθηκε σε υψηλό εβδομάδας με άνοδο άνω του 1% με ώθηση από τους επενδυτές που βλέπουν έλλειψη προόδου για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να διατηρούνται οι κυρώσεις κατά της Μόσχας, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκε αύξηση στην κατανάλωση «μαύρου χρυσού» στις ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκαν 1,22%, στα 66,25 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ πρόσθεσε 1,33%, στα 62,55 δολάρια. Στη Μόσχα, κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης τόνισε ότι η ώθηση για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία, η οποία προέκυψε μετά από μια σύνοδο κορυφής μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο, αποδείχθηκε σε μεγάλο βαθμό πως έχει εξασθενίσει.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι μια ειρηνευτική συμφωνία πιθανότατα θα επιτρέψει σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο να ρέει στις παγκόσμιες αγορές. Η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ το 2024. Παρά τις κυρώσεις, η Μόσχα αυξάνει σταδιακά την παραγωγή πετρελαίου της και τον περασμένο μήνα ήταν κοντά στην επίτευξη του ποσοστού παραγωγής του OPEC+, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

Ο ενεργειακός τομέας της Μόσχας έχει υποστεί σοβαρή πίεση τους τελευταίους δύο μήνες λόγω ενός κύματος ουκρανικών επιθέσεων με drones στις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου, με κύριο στόχο τα διυλιστήρια καυσίμων. Ένας άλλος παράγοντας που υποστηρίζει τα futures ήταν η πεποίθηση των επενδυτών ότι η Fed θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια εν μέσω του παρατεταμένου shutdown.

Οι επενδυτές δεν έχουν στη διάθεσή τους τα περισσότερα οικονομικά στοιχεία για την οικονομία των ΗΠΑ, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παραμένει κλειστή. Ωστόσο, στα πρακτικά της Fed για τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου δόθηκε σήμα για νέες μειώσεις επιτοκίων αλλά υπάρχει διχογνωμία για το μέγεθος και το ύψος των κινήσεων. Οι αναλυτές αναμένουν ευρέως μία νέα περικοπή κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της στις 28-29 Οκτωβρίου.

Οι κεντρικές τράπεζες, όπως η Fed, χρησιμοποιούν τα επιτόκια για τον έλεγχο του πληθωρισμού. Τα χαμηλότερα επιτόκια μειώνουν το κόστος δανεισμού των καταναλωτών και μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση για πετρέλαιο. Παράλληλα, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) ανέφερε ότι οι εταιρείες ενέργειας πρόσθεσαν 3,7 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου στα αποθέματα την εβδομάδας που έληξε στις 3 Οκτωβρίου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.