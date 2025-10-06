Ευρωαγορές: Νευρικότητα λόγω Γαλλίας, στο -1,3% ο CAC 40 - «Βουτιά» 10% της Aston Martin

Με μεικτά πρόσημα και αρκετή αβεβαιότητα κινήθηκαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, με τις αγορές να αντιδρούν στις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, όπου ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την παραίτησή του, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον διορισμό του στη θέση.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την παραίτηση, ο Λεκορνί υπογράμμισε ότι τα πολιτικά κόμματα «συμπεριφέρονται σαν να έχουν το καθένα τη δική του πλειοψηφία στο κοινοβούλιο».
«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση», επεσήμανε ο Λεκορνί πριν ανακοινώσει πως αποχωρεί από το πόστο, οδηγώντας τη Γαλλία στην ακυβερνησία.
Η είδηση αυτή οδήγησε το χρηματιστήριο του Παρισιού στο «κόκκινο», όπου ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε πτώση 1,36% στις 7.971 μονάδες, ενώ οι γαλλικές τράπεζες σημείωσαν εξίσου «βουτιά»: Societe Generale (-4,2%), BNP Paribas (-3,2%), Credit Agricole (-3,4%).
Όσο αφορά τα γαλλικά ομόλογα, οι αποδόσεις τους εκτοξεύθηκαν, με το 10ετές να ενισχύεται σε υψηλό άνω της εβδομάδας.
Στους επιμέρους δείκτες, ο Stoxx 600 σημείωσε οριακές απώλειες 0,04% στις 570,24 μονάδες, διακόπτοντας την ανοδική πορεία που σημείωσε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου τα κέρδη του δείκτη σε εβδομαδιαία βάση ξεπέρασαν το 2%. Ο δείκτης Eurostoxx 50 έχασε 0,36% στις 5.631 μονάδες.
Ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε 0,07% στις 24.396 μονάδες, ενώ στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,13% στις 9.479 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB με -0,26% έκλεισε στις 43.146 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διολίσθησε 0,08% στις 15.573 μονάδες.
Στο ταμπλό, η μετοχή της Aston Martin διολίσθησε 10% μετά την προειδοποίηση της βιομηχανίας πολυτελών αυτοκινήτων για μείωση των κερδών, λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων από τους δασμούς.
Στον ίδιο κλάδο, η Renault έχασε 1,6% μετά από αναφορές ότι η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να προχωρήσει σε 3.000 απολύσεις στους τομείς των οικονομικών, του μάρκετινγκ και των ανθρώπινων πόρων.
Αντιθέτως, η Stellantis σημείωσε κέρδη 1,57% μετά την ανακοίνωση πως η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία πρόκειται να προβεί σε επένδυση περίπου 10 δισ. δολαρίων για την κατασκευή εργοστασίων σε Ιλινόις και Μίσιγκαν.