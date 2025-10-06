Ευρωαγορές: Νευρικότητα λόγω Γαλλίας, στο -1,3% ο CAC 40 - «Βουτιά» 10% της Aston Martin

Με μεικτά πρόσημα και αρκετή αβεβαιότητα κινήθηκαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα.

Με μεικτά πρόσημα και αρκετή αβεβαιότητα κινήθηκαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, με τις αγορές να αντιδρούν στις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, όπου ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την παραίτησή του, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον διορισμό του στη θέση.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την παραίτηση, ο Λεκορνί υπογράμμισε ότι τα πολιτικά κόμματα «συμπεριφέρονται σαν να έχουν το καθένα τη δική του πλειοψηφία στο κοινοβούλιο».

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση», επεσήμανε ο Λεκορνί πριν ανακοινώσει πως αποχωρεί από το πόστο, οδηγώντας τη Γαλλία στην ακυβερνησία.

Η είδηση αυτή οδήγησε το χρηματιστήριο του Παρισιού στο «κόκκινο», όπου ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε πτώση 1,36% στις 7.971 μονάδες, ενώ οι γαλλικές τράπεζες σημείωσαν εξίσου «βουτιά»: Societe Generale (-4,2%), BNP Paribas (-3,2%), Credit Agricole (-3,4%).

Όσο αφορά τα γαλλικά ομόλογα, οι αποδόσεις τους εκτοξεύθηκαν, με το 10ετές να ενισχύεται σε υψηλό άνω της εβδομάδας.

Στους επιμέρους δείκτες, ο Stoxx 600 σημείωσε οριακές απώλειες 0,04% στις 570,24 μονάδες, διακόπτοντας την ανοδική πορεία που σημείωσε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου τα κέρδη του δείκτη σε εβδομαδιαία βάση ξεπέρασαν το 2%. Ο δείκτης Eurostoxx 50 έχασε 0,36% στις 5.631 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε 0,07% στις 24.396 μονάδες, ενώ στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,13% στις 9.479 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB με -0,26% έκλεισε στις 43.146 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διολίσθησε 0,08% στις 15.573 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Aston Martin διολίσθησε 10% μετά την προειδοποίηση της βιομηχανίας πολυτελών αυτοκινήτων για μείωση των κερδών, λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων από τους δασμούς.

Στον ίδιο κλάδο, η Renault έχασε 1,6% μετά από αναφορές ότι η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να προχωρήσει σε 3.000 απολύσεις στους τομείς των οικονομικών, του μάρκετινγκ και των ανθρώπινων πόρων.

Αντιθέτως, η Stellantis σημείωσε κέρδη 1,57% μετά την ανακοίνωση πως η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία πρόκειται να προβεί σε επένδυση περίπου 10 δισ. δολαρίων για την κατασκευή εργοστασίων σε Ιλινόις και Μίσιγκαν.