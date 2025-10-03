Goldman Sachs: Άνοδος στις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ

Αύξηση σημείωσαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs που δημοσιεύεται την ώρα που τα επίσημα στοιχεία από το υπουργείο Εργασίας παραμένουν... δέσμια του shutdown που υφίσταται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν σε περίπου 224.000 την εβδομάδα που έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου από τις 218.000 αιτήσεις που ανέφερε η κυβέρνηση την προηγούμενη περίοδο, ανέφεραν σε σημείωμα προς τους πελάτες τους οικονομολόγοι της Goldman Sachs με επικεφαλής τον Γιαν Χάτζιους.

Η τράπεζα χρησιμοποίησε τους προδημοσιευμένους εποχικούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας για να προσαρμόσει τα διαθέσιμα, μη επεξεργασμένα στοιχεία, σε επίπεδο πολιτείας.

Το Υπουργείο Εργασίας δεν δημοσίευσε την εβδομαδιαία έκθεσή του την Πέμπτη λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης, αλλά δημοσίευσε δεδομένα για τις περισσότερες πολιτείες, όπως αναφέρει το Bloomberg. Η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου, η οποία είχε προγραμματιστεί για νωρίτερα την Παρασκευή, έχει επίσης καθυστερήσει.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μια ένδειξη για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, μειώθηκαν σε 1,91 εκατομμύρια την εβδομάδα που έληξε στις 20 Σεπτεμβρίου από 1,93 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα, όπως διαπίστωσαν οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs.