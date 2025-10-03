Χρυσός: Επτά σερί εβδομάδες κερδών σε φόντο lockdown και μείωση επιτοκίων

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή, κυμαινόμενες κοντά σε ιστορικά υψηλά και ολοκληρώνοντας μια έβδομη συνεχόμενη εβδομαδιαία κερδοφορία, υποστηριζόμενες από τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις του παρατεταμένου lockdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ και τις προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε 0,7% στα 3.884,19 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.896,49 δολαρίων την Πέμπτη. Οι τιμές ενισχύθηκαν περισσότερο από 3% αυτή την εβδομάδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου έκλεισαν πάνω από 1% υψηλότερα στα 3.908,9 δολάρια ανά ουγγιά.

«Νομίζω ότι όσο περισσότερο παραμένει κλειστή η κυβέρνηση, αυτό θα είναι ένα σταθερά bullish στοιχείο για την αγορά χρυσού. Εάν συμβεί το απρόσμενο να προχωρήσουν σε μια συμφωνία το Σαββατοκύριακο για να ανοίξουν ξανά την κυβέρνηση, αυτό πιθανότατα θα είναι ένα πτωτικό στοιχείο», δήλωσε ο Jim Wyckoff, ανώτερος αναλυτής στην Kitco Metals.

Η Γερουσία των ΗΠΑ θα ψηφίσει ξανά για τα αντικρουόμενα σχέδια των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών για τον τερματισμό του lockdown της κυβέρνησης που εισέρχεται τώρα στην τρίτη ημέρα του, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιο από τα δύο σχέδια θα περάσει.

Η βασική έκθεση για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες των ΗΠΑ, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να δημοσιευτεί την Παρασκευή, έχει αναβληθεί, αφήνοντας τους επενδυτές να βασιστούν σε εναλλακτικούς δείκτες που υποδηλώνουν μια ψύχραιμη αγορά εργασίας και να διατηρούν τις προσδοκίες για μια επικείμενη μείωση των επιτοκίων.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα 98% για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο και 90% για μια άλλη παρόμοια μείωση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Ο χρυσός, που χρησιμοποιείται συχνά ως ασφαλές μέσο αποθήκευσης αξίας σε περιόδους αβεβαιότητας, ευδοκιμεί σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και έχει αυξηθεί πάνω από 47% μέχρι στιγμής φέτος.