Άνοδος 1% για τον χρυσό - Νέο ιστορικό υψηλό για το ασήμι

Το ασήμι έσπασε νέο ρεκόρ στα 56,52 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 5,5% την Παρασκευή και άλμα 16% για το μήνα.

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την τελευταία συνεδρίαση του Νοεμβρίου, αγγίζοντας υψηλό δύο εβδομάδων, με ώθηση από τις αυξημένες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον επόμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ σημείωσε άνοδο 1,47% στα 4.219,30 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά έφτασε να κερδίζει 1,6%, αγγίζοντας τα 4.222 δολάρια. Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν 1,27% στα 4.255,80 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός βρισκόταν σε πορεία για εβδομαδιαία κέρδη σχεδόν 4%, ενώ για τον Νοέμβριο όδευε για τον τέταρτο σερί κερδοφόρο μήνα του, με άνοδο 5,5%.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό, στα 56,52 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 5,5% την Παρασκευή και άλμα 16% για το μήνα. Η πλατίνα κέρδισε 3,2% στα 1.659,83 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 10,3% για την εβδομάδα, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε 0,5% στα 1.445,20 δολάρια και αναμένεται να καταγράψει εβδομαδιαία άνοδο 5,2%.

Οι συναλλαγές των futures επανήλθαν μετά τη μεγάλη διακοπή στο Chicago Mercantile Exchange (CME - Ανταλλακτήριο Εμπορευμάτων του Σικάγο) λόγω «προβλήματος ψύξης» στα data centers της CyrusOne, με αποτέλεσμα να παγώσουν οι κινήσεις σε μία σειρά από assets.