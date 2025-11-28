Πολιτική | Διεθνή

Ούγγρος ΥΠΕΞ: Οι προμήθειες σε ρωσικό αργό και σε φυσικό αέριο για την Ουγγαρία είναι εξασφαλισμένες

Ο Πούτιν υποδέχτηκε σήμερα τον Όρμπαν στη Μόσχα, σε μια σπάνια επίσκεψη ηγέτη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία θα παραδώσει τις συμφωνημένες προμήθειες αργού και φυσικού αερίου στην Ουγγαρία σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβαση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο έπειτα από συνάντηση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Πούτιν υποδέχτηκε σήμερα τον Όρμπαν στη Μόσχα, σε μια σπάνια επίσκεψη ηγέτη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι θα χαιρόταν πολύ να φιλοξενήσει η Βουδαπέστη μια σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

