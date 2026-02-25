Ειδήσεις | Διεθνή

Χεζμπολάχ: Δεν θα επέμβουμε σε «περιορισμένα αμερικανικά πλήγματα» κατά του Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χεζμπολάχ: Δεν θα επέμβουμε σε «περιορισμένα αμερικανικά πλήγματα» κατά του Ιράν
Θα θεωρήσει ως «κόκκινη γραμμή» οποιαδήποτε προσβολή σε βάρος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η Χεζμπολάχ του Λίβανου δεν θα επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση «περιορισμένων» αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, αλλά θα θεωρήσει «κόκκινη γραμμή» οποιαδήποτε προσβολή κατά του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Οι αρχές του Λιβάνου φοβούνται τυχόν εμπλοκή της Χεζμπολάχ σε έναν ενδεχόμενο περιφερειακό πόλεμο ο οποίος θα μπορούσε να πυροδοτηθεί από αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

«Σε περίπτωση περιορισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, η θέση της Χεζμπολάχ θα είναι να μην επέμβει στρατιωτικά» δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Ιανουαρίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Vodafone: Προχωρά σε αυξήσεις σε Vodafone TV και σε συγκεκριμένα πάγια

Πώς χωρίστηκε η πίτα του streaming το 2025 - Το νέο τοπίο στην αγορά της συνδρομητικής

tags:
Χεζμπολάχ
Λίβανος
ΗΠΑ
Ιράν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider