Wall Street: «Κοκκινίζουν» τα futures λόγω shutdown - Φόβοι για πιέσεις στην οικονομία των ΗΠΑ

Dow Jones προσυνεδριακά υποχωρεί 0,42% στις 46.491 μονάδες, ενώ ο S&P 500 διολισθαίνει 0,47% στις 6.707 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 0,51% στις 24.772 μονάδες

Αφήνει τα ρεκόρ και το θετικό γ' τρίμηνο η Wall Street, υποδεχόμενη το Q4 με πιέσεις καθώς τα futures επιδίδονται σε απώλειες λόγω του «shutdown» (διακοπή χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης) όπου θα τεθεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 07:00 στην Ελλάδα), αφότου το Κογκρέσο δεν κατάφερε να εγκρίνει νομοσχέδια για προσωρινή χρηματοδότηση, αυξάνοντας τους φόβους για μεγαλύτερο πόνο στην ήδη εύθραυστη οικονομία.

Ειδικότερα, τα futures στη Wall Street βρίσκονται σε «κόκκινο» κλοιό, με τον Dow Jones προσυνεδριακά να υποχωρεί 0,42% στις 46.491 μονάδες, ενώ ο S&P 500 διολισθαίνει 0,47% στις 6.707 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 0,51% στις 24.772 μονάδες. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, ενώ σοβαρά προβλήματα θα δημιουργηθούν στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και προγραμμάτων.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης συνήθως «γλίτωνε» στα προηγούμενα shutdowns - αλλά το συγκεκριμένο θα μπορούσε να είναι πιο επικίνδυνο δεδομένου του πλήθους οικονομικών παραγόντων που έχουν εκδηλωθεί στην αμερικανική οικονομία. Οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας και τους πληθωριστικούς κινδύνους καθώς και για τις ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών και τα επίπεδα συγκέντρωσης της αγοράς, σύμφωνα με το CNBC.

Αυτή τη φορά, τα πράγματα είναι πιο σοβαρά καθώς ένα παρατεταμένο κλείσιμο θα μπορούσε να καθυστερήσει βασικά οικονομικά δεδομένα πριν από τη συνεδρίαση της Fed στα τέλη Οκτωβρίου. Το Υπουργείο Εργασίας θα διακόψει σχεδόν κάθε δραστηριότητά του, πράγμα που σημαίνει ότι το ADP δεν θα δημοσιευτεί στο τέλος της εβδομάδας καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν «κατεβάσει ρολά».

Εφόσον κρίσιμοι τομείς και υπηρεσίες «τραβήξουν χειρόφρενο» για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εικόνα που θα έχει η FOMC για την κατάσταση της οικονομίας θα είναι ανακριβής, επηρεάζοντας ή και ανατρέποντας πρόβλεψη για δύο επιπλέον μειώσεις επιτοκίων εντός του 2025, με τους επενδυτές να τις τοποθετούν μία τον Οκτώβριο και άλλη μία μέσα στον Δεκέμβριο.

«Η αγορά φαίνεται να αναζητά έναν λόγο για sell off αφού αντιστάθηκε στον παραδοσιακά αδύναμο Σεπτέμβριο», υπογράμμισε ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Freedom Capital Markets. «Η έλλειψη προόδου στις συζητήσεις για το shutdown και η επείγουσα ανάγκη για μια λύση ανησυχούν τους επενδυτές. Το φόντο αυτού του shutdown είναι πολύ διαφορετικό από το 2018, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια που έχει καταγραφεί» πρόσθεσε.