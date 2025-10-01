Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός αναστέλλει προσωρινά τις επιχειρήσεις του λόγω των εχθροπραξιών

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε σήμερα ότι αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τις επιχειρήσεις της στην Πόλη της Γάζας και να μεταφέρει το προσωπικό της λόγω των κλιμακούμενων εχθροπραξιών.

«Η ΔΕΕΣ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την παροχή υποστήριξης στους αμάχους στην Πόλη της Γάζας, όποτε επιτρέπεται από τις συνθήκες, από τα γραφεία μας στην Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Ράφα, τα οποία παραμένουν πλήρως επιχειρησιακά», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της.

tags:
Γάζα
Μέση Ανατολή

