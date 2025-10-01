Scott Woodgate (Microsoft): Η κυβερνοάμυνα περνά σε νέα εποχή και γίνεται ολιστική

Τα νέα εργαλεία της Microsoft για την αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη των σύγχρονων κυβερνοαπειλών

Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής στην κυβερνοάμυνα. Η έλευση και διείσδυση του AI έχει καταστήσει σαφές ότι η ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να αφορά μόνο την ανέγερση τειχών. Θα πρέπει να μετατραπεί σε μια ζωντανή, μαθησιακή αμυντική στάση, ήταν περιληπτικά, το μήνυμα που έστειλε ο Scott Woodgate, Γενικός Διευθυντής Ασφάλειας και Προστασίας από Απειλές της Microsoft σε πρόσφατη παρουσίαση που έκανε στους δημοσιογράφους με την αφορμή της κυκλοφορίας της επόμενης φάσης του Sentinel, της cloud-native πλατφόρμας ασφάλειας του αμερικανικού κολοσσού, που εξελίσσεται σε μια πλήρως AI-ready υποδομή.

Το νέο Sentinel, όπως εξήγησε, δεν είναι απλώς ένα Security Information and Event Management (SIEM) - μια «βιβλιοθήκη καταγραφών» δηλαδή, που μαζεύει logs από διάφορα συστήματα για να παρακολουθούν οι ειδικοί τι γίνεται στην ασφάλεια. Συνδυάζει μια τεράστια «αποθήκη» που μπορεί να κρατήσει όλα τα δεδομένα ασφαλείας, ακόμη και από διαφορετικές μορφές (δομημένα ή αδόμητα) ονόματι data lake, ένα graph-based context - δεν κοιτάζει δηλαδή τα δεδομένα μεμονωμένα, αλλά σκιαγραφεί ένα χάρτη σχέσεων μεταξύ τους (π.χ. αυτό το email σχετίζεται με αυτόν τον server, που σχετίζεται με αυτόν τον χρήστη ) - μαζί με ένα agent «ενορχήστρωση», η οποία σε συνεργασία με τον ανθρώπινο παράγοντα αναλαμβάνει δράση όταν χρειαστεί.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει, σύμφωνα με τον ειδικό της ασφάλειας, να μετατρέψει οποιοδήποτε σήμα, δομημένο ή μη, σε χρήσιμη πληροφορία για τους αμυνόμενους, αφού οι ομάδες ασφαλείας αποκτούν μια ενιαία εικόνα του ψηφιακού τους περιβάλλοντος ενώ μπορούν να ενεργούν σε κλίμακα, χάρη και στην βοήθεια των «ευφυών agents».

Το νέο τοπίο απειλών

Η επόμενη φάση αυτή της κυβερνοάμυνας που προσφέρει το Sentinel, όπως εξήγησε ο Woodgate είναι παραπάνω από αναγκαία καθώς οι επιθέσεις εξελίσσονται με αστραπιαία ταχύτητα.

Σήμερα οι κυβερνοεγκληματίες λειτουργούν σαν ευέλικτα δίκτυα, αυτοματοποιούν την αναγνώριση στόχων και έχουν μειώσει δραστικά τον χρόνο από την αποκάλυψη μιας ευπάθειας έως και την εκμετάλλευση της.

Σε αυτή τη συνθήκη για να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις, δεν αρκούν πλέον αποσπασματικά εργαλεία. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που συνδυάζει δεδομένα, πλαίσιο και αυτοματοποίηση.

Μέσα από τον Sentinel graph και τον MCP server (Model Context Protocol), το public preview του οποίου έγινε πρόσφατα διαθέσιμο από την Microsoft, οι ομάδες ασφαλείας μπορούν να ανιχνεύουν σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά σήματα, να εντοπίζουν διαδρομές επιθέσεων και να προτεραιοποιούν την απόκριση τους.

Σε συνεργασία δε με το Security Copilot, ενισχύεται η δυνατότητα ανάλυσης, αυτοματοποίησης και λήψης αποφάσεων, καθώς η αντίδραση σε έναν κυβερνοκίνδυνο, μετατρέπεται πια σε πρόβλεψημκινδύνου. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, το Sentinel και το Copilot «μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις από το να σβήνουν φωτιές, στο να προβλέπουν τις επόμενες».

«Οι επιτιθέμενοι δεν είναι πλέον μεμονωμένα άτομα ή μικρές ομάδες· λειτουργούν ως ευέλικτα, παγκόσμια δίκτυα, αυτοματοποιώντας την αναγνώριση και εκμεταλλευόμενοι τις ευπάθειες ταχύτερα από ποτέ. Οι αμυνόμενοι χρειάζονται εξίσου ευέλικτα, ευφυή συστήματα που μπορούν να προσαρμόζονται με την ταχύτητα της μηχανής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Scoot Woodgate. Σε αυτό το πλαίσιο επεσήμανε ότι η ασφάλεια δεν αφορά πλέον μόνο την ανέγερση τειχών — αλλά στη δημιουργία μιας ζωντανής, μαθησιακής στάσης άμυνας. Με το Sentinel και το Security Copilot, δίνουμε στους αμυνόμενους τη δυνατότητα να συλλογίζονται, να δρουν και να προβλέπουν με τρόπους που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτοί».

Agents για κάθε ανάγκη

To παραπάνω ενισχύει και η δυνατότητα που υπάρχει πλέον για δημιουργία Security Copilot agents. Μέσα στο no-code περιβάλλον του Security Copilot portal, οι ομάδες μπορούν να περιγράψουν τις ανάγκες τους και να σχεδιάσουν agents αποκλειστικά για αυτές. Οι εν λόγω agents ενσωματώνονται απευθείας στις καθημερινές ροές εργασίας και μπορούν να εκτελούν από απλές ενέργειες, όπως η διαλογή phishing emails, έως πιο σύνθετες διαδικασίες, όπως η βελτιστοποίηση πολιτικών πρόσβασης.

Προστασία end-to-end για την AI

Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημάνθηκε, η προστασία δεν σταματά στις υποδομές αλλά γίνεται ολιστική χάρη στα νέα εργαλεία, όπως οι AI guardrails για agents, η ανίχνευση PII και οι αμυντικές δικλίδες απέναντι σε prompt injection επιθέσεις.

Στόχος είναι κάθε AI εφαρμογή – από το M365 Copilot μέχρι το Azure AI Foundry – να είναι προστατευμένη σε όλο τον κύκλο ζωής της.

Σε κάθε περίπτωση τόσο η παρουσίαση του Scott Woodgate όσο και τα καινούργια εργαλεία αναδεικνύουν μια νέα πραγματικότητα: η ασφάλεια σήμερα δεν είναι απλώς τεχνολογία, αλλά συνδυασμός εμπιστοσύνης, συνεργασίας και συνεχούς καινοτομίας.

Με το νέο Sentinel, η Microsoft φιλοδοξεί να δώσει στις επιχειρήσεις την πλατφόρμα που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής — και να μετατρέψουν την άμυνα από μια επίπονη διαδικασία σε στρατηγικό πλεονέκτημα, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.