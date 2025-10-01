Μαρινάκης: Η χώρα μας έχει καταφέρει όσα δεν είχε καταφέρει ολόκληρες δεκαετίες

Όσα ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον RealFM 97,8 στην εκπομπή του δημοσιογράφου Νίκου Χατζηνικολάου.

«Κάντε λίγο μια εικόνα, πραγματική, πού ήταν το 2019 η Τουρκία και η Ελλάδα και πού είναι σήμερα. Και εγώ θα σας πω για την Ελλάδα, για την Τουρκία είναι γνωστά τι είχε εξασφαλισμένο και τι σήμερα έχει ζητούμενο με όρους, που απ' ό,τι φαίνεται από τις ίδιες τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Τουρκίας, δύσκολα θα τα καταφέρει, π.χ. τα F-35. Αλλά, το ξαναλέω, αυτό είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δική μας δουλειά. Η Ελλάδα το 2019 δεν είχε τίποτα δεδομένο από όλα αυτά τα εξοπλιστικά που έχει σήμερα δεδομένα, και τα F-35 και τα F-16 και πολλά ακόμα, Rafale, Belharra. Η χώρα μας σε βάθος 10ετίας θα είναι η πιο καλά οχυρωμένη σε επίπεδο στρατού ξηράς, σε επίπεδο θάλασσας και αέρα, συνολικά, με όλες αυτές τις κινήσεις, οι οποίες έχουν γίνει με τη σφραγίδα της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν δεδομένο, ούτε καν, εγώ θα έλεγα, σε ένα καλό στάδιο προχωρημένο, μέχρι να αναλάβει την ηγεσία της χώρας, να αναλάβει την εξουσία, μετά τις εκλογές του 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον RealFM 97,8 στην εκπομπή του δημοσιογράφου Νίκου Χατζηνικολάου.

«Θυμάστε άλλον πρωθυπουργό και σε επίπεδο ΟΗΕ, αλλά και συνολικά, να έχει θέσει θέμα επίσημα άρσης του casus belli που για 30 χρόνια πλανάται γύρω από τη χώρα μας;» πρόσθεσε, ενώ απαντώντας στις αιτιάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη είπε: «Να θυμίσουμε στον κ. Ανδρουλάκη, επειδή δεν είναι μόνο το casus belli, ότι με πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, κάτι το οποίο δεν θα ήταν αποτέλεσμα ομοφωνίας, δηλαδή η συμμετοχή της Τουρκίας σε όλα αυτά τα προγράμματα, με δική μας, της κυβέρνησης, πρωτοβουλία κατέστη αναγκαία η ομοφωνία, δηλαδή αν δεν πούμε εμείς "ναι" ή οποιοδήποτε άλλο κράτος, αλλά εν προκειμένω εμείς, να μην μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Και βάλαμε εμείς όρο, δημοσίως, την άρση του casus belli που επί 30 χρόνια πλανάται γύρω από τη χώρα μας. Κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο, κάτι το οποίο είναι ενάντια στα εθνικά συμφέροντα -και το ξαναλέω - όχι ένα και δύο χρόνια, 30 χρόνια. Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι απολύτως επωφελής για τα εθνικά συμφέροντα η συγκεκριμένη πρωτοβουλία».

«Η Ελλάδα κατάφερε κάτι το οποίο δεν ήταν στο χέρι της, βάζοντας απαραίτητη την ομοφωνία, να είναι στο χέρι μας, ως ισότιμο μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο υπήρχαν πριν από το 2019; Δεν υπήρχαν. Υπάρχουν τώρα. Η Ελλάδα μεγάλωσε στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια. Είχε γίνει αυτό πριν από το 2019; Δεν είχε γίνει. Είχε έρθει η Exxon και η Chevron πριν από το 2019; Δηλαδή, τι; Οι αμερικανικοί κολοσσοί που βάζουν τη σφραγίδα τους επί των ελληνικών συμφερόντων. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τεράστια επιτυχία. Έρχεται η Ευρώπη και βάζει τη σφραγίδα της στα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας. Είχε γίνει πριν από το 2019; Δεν είχε γίνει. Όλα αυτά και πολλά ακόμα που μπορώ να σας πω, οι κινήσεις, δηλαδή, που κάνουμε, το καλώδιο με την Αίγυπτο, όλες αυτές οι συμφωνίες, το γεγονός ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη, για τα εμβόλια, για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα αναλογικά με το ΑΕΠ της, τα είχε η Ελλάδα δεδομένα τα προηγούμενα χρόνια;» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας στην κριτική για την ασκούμενη εξωτερική πολιτική.

«Ενώ η χώρα μας έχει καταφέρει όσα δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες, αυτό επειδή ενοχλεί κάποιους εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα ακροδεξιά κόμματα και κάποια Μέσα που στηρίζουν το αφήγημά τους, φτιάχνουν ένα ψεύτικο αφήγημα, δήθεν ενδοτικότητας, το καλλιεργούν κάθε μέρα με fake news, ασταμάτητα, λυσσαλέα, επίμονα. Και ξέρετε κάτι; Κάθε ψευδής είδηση είναι προβληματική και επικίνδυνη. Όταν, όμως, αυτή αφορά τα εθνικά συμφέροντα, είναι εθνικά επιζήμια» υπογράμμισε.

Σχετικά με τα όσα δήλωσε ο κ. Σημανδράκος, καθώς και με τη λίστα των μαρτύρων ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Και οι δύο, -Σαλάτας Σημανδράκος- ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, από τις καταθέσεις τους ανέδειξαν ότι αυτό για το οποίο προσπαθεί να πείσει τον κόσμο η αντιπολίτευση περί προσπάθειας συγκάλυψης της έρευνας από το Μαξίμου, δεν ισχύει. Ο μεν Σαλάτας ανέδειξε ή μάλλον από την κατάθεσή του ανεδείχθη ότι, αναφερόμενος μάλιστα και στον κ. Μυλωνάκη, που έχει "ιδιαίτερη αγάπη", εντός εισαγωγικών, η αντιπολίτευση, ότι ουσιαστικά τον πίεζε για να αφήσει την ευρωπαϊκή εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της. Το είπε ο κ. Σαλάτας αυτό, για να λέμε τις αλήθειες. Δηλαδή το δήθεν "κακό Μαξίμου" που θέλει να συσκοτίσει την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ζητάει από τον μεν Σαλάτα να αφήσει την ευρωπαϊκή εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της -αυτό ήταν το αίτημα του Μαξίμου- ο δε Σημανδράκος, άμα δείτε, που λέει όσα λέει, -γιατί είναι γνωστή η αντιπαράθεση που είχε με τον κ. Αυγενάκη, την οποία μάλιστα δεν την είχαμε αρνηθεί κι εμείς ποτέ και είχαμε μάλιστα πει από την πρώτη στιγμή, ότι εκλήθη το τότε Μαξίμου να την διαχειριστεί- ότι το Μαξίμου, "μου είπε" και για τους διασταυρωτικούς ελέγχους και για όλα τα υπόλοιπα, "να κάνω αυτό που πιστεύω σωστό". Δηλαδή και οι δύο μέχρι τώρα, τους οποίους περίμενε στη γωνία και με το δίκιο τους θα πω εγώ, η αντιπολίτευση για να τους ρωτήσει, γκρεμίζουν το αφήγημα συγκάλυψης ή εμπλοκής του Μαξίμου, με στόχο το να "κουκουλωθεί" η υπόθεση».

Σε ερώτηση για το εάν θα παραστεί ο κ. Μυλωνάκης και άλλα πρόσωπα που ζητά η αντιπολίτευση στην εξεταστική είπε: «Ο κ. Μυλωνάκης ήδη έχει εμφανιστεί δύο φορές στη Βουλή. Ήδη. Έχει απαντήσει και ουδέποτε έχει αρνηθεί να καταθέσει στην εξεταστική, δεδομένου του γεγονότος ότι έχουμε πει από την πρώτη μέρα ότι θα επανέλθουμε με νέο κατάλογο μαρτύρων. Η φιλοσοφία του πρώτου καταλόγου, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν διοικήσει ή οι εποπτεύοντες αυτών, για να μπούνε τα πράγματα σε μια σειρά και με βάση όσα ακουστούν από αυτούς, θα επανέλθουμε με δεύτερο κατάλογο».

«Παράλληλα με την εξεταστική, η δικαιοσύνη προχωρά και τη δική της έρευνα. Με βάση τα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην Βουλή, για τα μη πολιτικά πρόσωπα, γιατί για τα πολιτικά πρόσωπα δεν υπήρχαν σοβαρά στοιχεία και αυτό αναδείχθηκε θεωρώ. Είναι πολύ πιθανόν, για να μην κάνουμε τους εισαγγελείς, να ασκηθούν και ποινικές διώξεις για τα πρόσωπα αυτά. 'Αρα δεν είναι ότι η εξεταστική θα καταδικάσει ή θα αθωώσει τον όποιον "φραπέ", όπως αναφέρατε. Όλους αυτούς τους ερευνά κανονικότατα η δικαιοσύνη και φαντάζομαι για κάποιους, για όλους, δεν το ξέρω, θα ασκηθούν και ποινικές διώξεις» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι στον δεύτερο κατάλογο, με τεκμηρίωση όμως, όχι με βολές στον αέρα για εντυπώσεις, θα είναι και τα ονόματα που πρέπει να είναι.

Απαντώντας σε ερώτηση για την υπόθεση των Τεμπών και τα σενάρια που διατυπώνονται, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Αυτό το οποίο συμβαίνει ειδικά μετά τη δεύτερη επέτειο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών μέχρι και σήμερα, τώρα πάνε να κάνουν έναν δεύτερο γύρο αυτής της εργαλειοποίησης σε μια χώρα που δυστυχώς έχει κακές τέτοιες στιγμές πολλές από το πολιτικό σύστημα, εργαλειοποίησης, δεν έχει προηγούμενο. Πάνε να επιβιώσουν πολιτικά μια σειρά από κόμματα, εκμεταλλευόμενα τον πόνο των συγγενών ενός τραγικού δυστυχήματος. Όσο περνά ο καιρός, εγώ το βλέπω, μια κοινωνία η οποία ζητά δικαιοσύνη, μια κοινωνία η οποία ζητά αλήθεια, αντιλαμβάνεται παράλληλα η κοινωνία ότι σε όλο αυτό το πράγμα πρέπει να μπει ένα τέλος. Δεν θα ανεχτούμε, με όλα τα θεσμικά εργαλεία που διαθέτουμε, άλλο ένα κύμα τοξικότητας, διχασμού, πάνω μάλιστα σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών».

«Η μεγαλύτερη ασέβεια είναι να πας, ενώ είσαι πολιτικός, να αποκομίσεις το οποιοδήποτε όφελος από έναν πονεμένο πατέρα. Επειδή είμαι πατέρας, στέκομαι με σεβασμό απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, σέβομαι απόλυτα κάθε αίτημά του και το δικαίωμά του να το υποβάλλει, πραγματικά με απόλυτο σεβασμό και λέω, ότι το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι μαζί του απολύτως ανθρώπινα, αλλά η δικαιοσύνη είναι να του δώσει τις απαντήσεις» συμπλήρωσε.