Σε προχωρημένες συζητήσεις για εξαγορά της Algosystems η Profile

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά τουλάχιστον του 85% της εταιρείας Algosystems βρίσκεται η Profile.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, τα μέρη βρίσκονται στη φάση προχωρημένων συζητήσεων για την οριστικοποίηση των Γενικών και Ειδικών Όρων και Προϋποθέσεων της εν λόγω Συναλλαγής (Share Purchase Agreement).

Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της Συναλλαγής θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Τέλος, η Εταιρεία δεσμεύεται όπως προβεί με νεότερη ανακοίνωση στην έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με κάθε ουσιώδη εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο» καταλήγει.