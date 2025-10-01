Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Σε προχωρημένες συζητήσεις για εξαγορά της Algosystems η Profile

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σε προχωρημένες συζητήσεις για εξαγορά της Algosystems η Profile
Για τουλάχιστον το 85% της Algosystems.

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά τουλάχιστον του 85% της εταιρείας Algosystems βρίσκεται η Profile.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, τα μέρη βρίσκονται στη φάση προχωρημένων συζητήσεων για την οριστικοποίηση των Γενικών και Ειδικών Όρων και Προϋποθέσεων της εν λόγω Συναλλαγής (Share Purchase Agreement).

Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της Συναλλαγής θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Τέλος, η Εταιρεία δεσμεύεται όπως προβεί με νεότερη ανακοίνωση στην έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με κάθε ουσιώδη εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο» καταλήγει.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Στόχος οι Έλληνες που σκέφτονται - Τι θα φέρει η επιστροφή Γεραπετρίτη στο Μαξίμου; - Margaret ετών 102!

Υπολογισμός φοροελαφρύνσεων με λίγα κλικς - Άνοιξε η εφαρμογή

Άλμα κερδών για τη Σουρωτή του Ιβάν Σαββίδη - Πού επενδύει

tags:
Profile
Εξαγορά
Μετοχές

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider