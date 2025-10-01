Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή εισαγγελία: Ζητά αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων

Newsroom
Ακόμη, ζήτησε και να της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώνει η ίδια την απόσπαση ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων που λήγει η θητεία τους.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι συναντήθηκε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Κατά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου 15 λεπτά, η κ. Κοβέσι ζήτησε την αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα το οποίο είχε υποβάλει προηγούμενα και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Ακόμη, ζήτησε και να της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώνει η ίδια την απόσπαση ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων που λήγει η θητεία τους και όχι κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη

Η ενίσχυση της ήδη στενής συνεργασίας των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην αντιμετώπιση του εγκλήματος και άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συζητήθηκαν σήμερα το μεσημέρι, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, στην συνάντηση που είχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι.

Η συνάντηση έγινε παρουσία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ Αντιστρατήγου, Δημητρίου Μάλλιου, του Επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Milan Jaron και του Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα, Νικολάου Πασχάλη.

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η κα Κοβέσι, εξήρε τη σημαντική συμβολή της ΕΛ.ΑΣ σε θέματα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Από την πλευρά του ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όποιες έρευνες αποφασιστούν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

