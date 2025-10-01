CEO Ford: O κόσμος δεν ενδιαφέρεται για ηλεκτρικά αυτοκίνητα των 75.000 δολαρίων

Οι αγοραστές στις ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ηλεκτρικά οχήματα αξίας 75.000 δολαρίων δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θέλει να συνεχίσει η εταιρεία να ζει στη σκιά της Tesla.

«Ο κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει ασφάλιστρο 30.000 δολαρίων για αυτή τη μεγάλη μπαταρία σε ένα ηλεκτρικό όχημα αξίας 60.000 δολαρίων», δήλωσε ο Φάρλεϊ στο Yahoo Finance κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Accelerate Pro της Ford στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. «Ωστόσο είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό όχημα αξίας 30.000 δολαρίων εάν εξοικονομήσουν 2.000 δολάρια ετησίως σε σύγκριση με το κόστος βενζίνης» τόνισε.

Τα σχόλια του Φάρλεϊ υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ford καθώς προχωρά περαιτέρω στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Ενώ η η παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται, η... ευαισθησία των καταναλωτών στις τιμές είναι αυτή που διαμορφώνει ποια μοντέλα θα πετύχουν.

Ο CEO δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι «το Νο 2 μετά την Tesla εδώ και τρία χρόνια» και παίρνει μαθήματα από αυτή την εμπειρία για να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τη ζήτηση των καταναλωτών.

Η Ford επανεξετάζει επίσης τη στρατηγική της για τα ηλεκτρικά οχήματα και τη συγκριτική αξιολόγηση με την BYD, τον ηγέτη των ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα. Το 2024, η BYD ανέφερε ετήσια έσοδα 107 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τα 97,7 δισεκατομμύρια δολάρια της Tesla.

«Η BYD έχει πλήρη υποστήριξη από την κινεζική κυβέρνηση... το κάνουν αυτό εδώ και 20 χρόνια», επισήμανε. «Η Ford πρέπει να καινοτομήσει, για να φτάσει την BYD επειδή είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία», είπε ο Φάρλεϊ. «Θα ανταγωνιστούμε μαζί τους σε όλο τον κόσμο» πρόσθεσε.

Τόνισε ότι η ηλεκτροκίνηση επιταχύνεται στο εξωτερικό και οι ΗΠΑ είναι μόνο ένα μέρος μιας παγκόσμιας αγοράς. Μέρος αυτών των προσπαθειών καινοτομίας έρχεται με τη μορφή μιας νέας «παγκόσμιας πλατφόρμας ηλεκτρικών οχημάτων» που στοχεύει στην προσιτή τιμή.

Ο Φάρλεϊ είπε ότι ο στόχος είναι ένα ηλεκτρικό όχημα αξίας 30.000 δολαρίων που θα απευθύνεται στους mainstream αγοραστές, διατηρώντας παράλληλα τις ανταγωνιστικές επιδόσεις και χαρακτηριστικά.

Συνέκρινε την υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης από τον κλάδο με τον τρόπο που η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει άλλους τομείς. «Κάθε φορά που υπάρχει νέα τεχνολογία... τα πράγματα αλλάζουν», είπε, επισημαίνοντας πώς το iPhone της Apple αναμόρφωσε τις κινητές συσκευές και διέλυσε παλαιότερες εταιρείες όπως η Motorola.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η προσέγγιση της Ford ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη πραγματικότητα της αγοράς.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες, ο αναλυτής της JPMorgan, Ράιαν Μπρίνκμαν, τόνισε ότι ενώ η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται, η ελαχιστοποίηση των «απωλειών που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά οχήματα στο μέλλον» παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης.