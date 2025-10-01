Επτά πιθανές παρενέργειες από τη λήψη συμπληρωμάτων σιδήρου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπληρώματα είναι απαραίτητα. Ωστόσο, οι παρενέργειες μπορεί να αποτελούν αιτία ανησυχίας.

Νιώθετε χαμηλή ενέργεια, δύσπνοια, ζάλη ή κρύο πιο συχνά από το συνηθισμένο; Αν αυτά τα συμπτώματα σας φαίνονται οικεία, ίσως αναρωτιέστε αν έχετε έλλειψη σιδήρου, μια πάθηση που ονομάζεται επίσης αναιμία.

Η έλλειψη σιδήρου αναγνωρίζεται ως η πιο συχνή διατροφική ανεπάρκεια στον κόσμο. Εκτιμάται ότι το 30% του πληθυσμού επηρεάζεται από χαμηλά επίπεδα σιδήρου.

Ο σίδηρος είναι ένα μέταλλο που βοηθά στον σχηματισμό της αιμοσφαιρίνης, ενός συστατικού των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταφέρει οξυγόνο σε όλο το σώμα για να διατηρεί τα επίπεδα ενέργειας σταθερά.

Ευτυχώς, μπορείτε να ανακτήσετε τα αποθέματα σιδήρου σας με αλλαγές στη διατροφή σας και λαμβάνοντας συμπληρώματα.

Τα συμπληρώματα σιδήρου όμως μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν παρενέργειες, όπως πεπτικές διαταραχές, αλλαγή στη γεύση και άλλα.

