Οι πρωταθλητές του εννεαμήνου στο ΧΑ και το… «μαύρο κουτί» του Q4

Η Λεωφόρος Αθηνών μπαίνει στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς με… προίκα το +38,4% του εννεαμήνου και με στηρίξεις άνω των 2.000 μονάδων που στο προηγούμενο τρίμηνο έμοιαζαν μακρινοί στόχοι.

Ο Σεπτέμβριος έγινε ο 11ος διαδοχικός ανοδικός μήνας για τον Γενικό Δείκτη της Λεωφόρου Αθηνών, καθώς έκλεισε τελικά με θετικό πρόσημο, έστω και με μικρά κέρδη 0,62%.

Σε επίπεδο εννεαμήνου η αγορά «γράφει» +38,41% και μπαίνει στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς με αξιόλογη… προίκα και με στηρίξεις άνω των 2.000 μονάδων που, αν και εύθραυστες το τελευταίο διάστημα, στο προηγούμενο τρίμηνο ήταν απλώς μακρινοί στόχοι.

Μεταξύ των «μεγάλων» του ταμπλό, τα σκήπτρα της ανόδου παραμένουν, με διαφορά, στη μετοχή της Alpha Bank, που στο εννεάμηνο εμφανίζει ποσοστιαία άνοδο 123,5%. Ακολουθεί η Optima ενισχυμένη 95,7% και η Τρ. Πειραιώς με κέρδη 87,4%.

Ο μοναδικός μη τραπεζικός τίτλος στο top-5 του εννεαμήνου βρίσκεται στην 4η θέση και δεν είναι άλλος από τον τίτλο της Aktor, που μετράει συνολικά κέρδη 78,4%, χάρη στην εντυπωσιακή του τροχιά στο γ’ τρίμηνο (παρακάτω πιο αναλυτικά). Από κοντά και η Τρ. Κύπρου με άνοδο 75,2% στο ίδιο διάστημα.

Από εκεί και πέρα, πάντα σε επίπεδο εννεαμήνου, η ΕΤΕ ενισχύεται 61,4%, η ElvalHalcor 51,6%, η Eurobank 47,2%, η Metlen 42,3% και η Viohalco 37%.

Οι συγκεκριμένες μετοχές υπεραποδίδουν από την αρχή του έτους, λιγότερο ή περισσότερο, τόσο έναντι του Γενικού Δείκτη (με εξαίρεση τη Viohalco) όσο και του FTSE Large Cap (πλην Viohalco και Metlen) ο οποίος στο εννεάμηνο βρίσκεται στο +44%.

Αλλαγή σκυτάλης

Σε επίπεδο γ’ τριμήνου ωστόσο, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική, καθώς οι μετοχές των τραπεζών, σε γενικές γραμμές, υστέρησαν έναντι των μη τραπεζικών.

Πιο συγκεκριμένα, στο γ’ τρίμηνο η Aktor βρέθηκε στην κορυφή των κερδών με εκρηκτική άνοδο 60%, ακολούθησε η Viohalco ενισχυμένη 31,6%, η Τρ. Κύπρου με άνοδο 28,3%, η Optima με άνοδο 26,6% και η Cenergy ενισχυμένη 25%.

Το top-10 του γ’ τριμήνου συμπληρώνουν οι Lamda Development (+23,2%), Τρ. Πειραιώς (+22,6%), Alpha Bank (+20,9%), ElvalHalcor (+17,1%) και ΕΤΕ (+14,2%).

Η Eurobank, που βρίσκεται στην όγδοη θέση της κατάταξης με τις υψηλότερες αποδόσεις του εννεαμήνου, στο γ’ τρίμηνο έμεινε στην 12η θέση με άνοδο 12,55%, πίσω από το +13,1% της ΕΥΔΑΠ.

Η υπεραπόδοση των «πρωταθλητών» του γ’ τριμήνου υπήρξε πιο εμφανής έναντι του Γενικού Δείκτη, που έκλεισε με συνολικά κέρδη 8,90%, και του FTSE Large Cap που ενισχύθηκε 9,75%. Κάτι που εξηγείται, εν μέρει, και από το «βάρος» των τραπεζικών μετοχών στη διακύμανση του Γενικού Δείκτη.

Χωρίς πυξίδα στο Q 4

Το τελευταίο τρίμηνο του έτους ξεκινά σήμερα και η εξέλιξή του θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κι αυτό διότι, μετά από έναν μήνα «ταλαιπωρίας» στη ζώνη των 2.000-2.060 μονάδων, η αγορά συνεχίζει να αναζητά καταλύτες των οποίων η επίδραση δεν θα περιορίζεται σε μεμονωμένους τίτλους.

Πάντως, λόγω και της αυξημένης στάθμισης στον ΓΔ, θα έχει ιδιαίτερη σημασία αν οι τράπεζες ανακτήσουν τη σκυτάλη της ανόδου. Η αλήθεια είναι ότι μετά τα αποτελέσματα εξαμήνου υπήρξε ένα μπαράζ εκθέσεων τόσο από ξένους οίκους όσο και από εγχώριους αναλυτές, που βλέπουν σημαντικά περιθώρια ανόδου. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα στον κλάδο θα ξεκαθαρίσει σε περίπου έναν μήνα από σήμερα, με τα αποτελέσματα εννεαμήνου που θα ανακοινώσουν οι τράπεζες: 30/10 η Eurobank, 31/10 η Τρ. Πειραιώς, 6/11 η ΕΤΕ και 7/11 η Alpha Bank.

Στο μεταξύ, αρκετοί μη τραπεζικοί «πρωταθλητές» του γ’ τριμήνου μπαίνουν στην τελική ευθεία του έτους με... κεκτημένη ταχύτητα. Ενδεικτική, από τους τίτλους που προαναφέραμε, η περίπτωση της Aktor, καθώς προέρχεται από ένα εξάμηνο με μεγέθη-ρεκόρ, συνεχίζει έχοντας ολοκληρώσει την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και χθες η μετοχή βρέθηκε σε νέα υψηλά.

Επίσης ενδεικτική, η περίπτωση του ομίλου Viohalco και των Cenergy και ElvalHalcor. Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι οι τρεις μετοχές βρέθηκαν στο top-10 των αποδόσεων του γ’ τριμήνου.

Αξιοπρόσεκτη και η περίπτωση της Lamda Development που εμφανίζει ενισχυμένη δυναμική στο ταμπλό, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση, στα τέλη Αυγούστου, του deal με την ION Group, ενώ η μετοχή της μόλις την προηγούμενη εβδομάδα «έγραψε» νέο υψηλό στα 7,82 ευρώ.

Πολλά θα κριθούν στο rotation, το οποίο τους προηγούμενους μήνες βοήθησε τον Γενικό Δείκτη να διασπάσει (και να μείνει πάνω από) τις 2.000 μονάδες, σε επιχειρηματικά deals που ίσως έχει έρθει η ώρα να ευοδωθούν μέσα στο δ’ τρίμηνο, μεταξύ των οποίων και η εξαγορά της ΕΧΑΕ από τη Euronext, και βεβαίως στα αποτελέσματα εννεαμήνου. Με ενδιαφέρον αναμένονται επίσης οι αξιολογήσεις του ελληνικού χρέους από τις S&P (17 Οκτωβρίου), Scope Ratings (7 Νοεμβρίου) και Fitch (14 Νοεμβρίου).

Όλα τα παραπάνω, υπό την αίρεση των καταλυτών που θα προέλθουν από το εξωτερικό, σε μια περίοδο με πολλές… ιδιαιτερότητες για τις διεθνείς αγορές.